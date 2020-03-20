سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 26 عنصر أمن في هجومين شمالي أفغانستان وجنوبيها
قُتل 26 عنصر أمن أفغانياً وأصيب 8 آخرون في هجومين منفصلين، الأول على قاعدة في ولاية زابُل جنوبي أفغانستان، فيما استهدف الثاني مخفراً للشرطة بمنطقة شيخ جلال في ولاية باغلان شمالي البلاد.
مقتل 26 عنصر أمن في هجومين شمالي أفغانستان وجنوبيها
حركة طالبان تستمر بمهاجمة القوات الأفغانية في حين يطالب مسؤولون أمريكيون وأفغان بالحد من العنف - صورة أرشيفية / AP
20 مارس 2020

أفاد مسؤولان محلّيان بأن 24 عنصر أمن أفغانياً قتلوا الجمعة، في هجوم نفّذه مسلحون تسللوا إلى صفوفهم واستهدفوا قاعدتهم جنوبي أفغانستان، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال حاكم ولاية زابُل رحمة الله يرمال: "استشهد الساعة الثالثة صباحاً، 24 شرطياً وعنصر جيش أفغانياً، عندما فتح ستة أشخاص، تسللوا على أنهم من الشرطة، النار عليهم أثناء نومهم".

من جهته، أضاف مسؤول مجلس ولاية زابل عطا جان حق بيان، أن المهاجمين "على صلة" بحركة طالبان.

في سياق متصل، قُتل اثنان من عناصر الأمن الأفغاني في تفجير بقضاء ناهرين في ولاية باغلان شمالي البلاد.

وقال قائمقام القضاء فضل الله مرادي في تصريح صحفي الجمعة، إن عبوة ناسفة مزروعة بالقرب من مخفر للشرطة بمنطقة شيخ جلال جرى تفجيرها لدى مرور قوات الأمن من المنطقة.

ولفت مرادي إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرَي أمن وإصابة 8 آخرين، واتهم حركة طالبان بالوقوف وراء الهجوم، فيما لم تعلن بعد أي جهة تبنّيها للتفجير.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن وقّعت الولايات المتحدة في فبراير/شباط، اتفاقاً مع طالبان يمهد الطريق لإجراء مفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية، كما يشمل انسحاب القوات الأجنبية.

وتقول طالبان إنها أحجمت منذ ذلك الحين، عن مهاجمة القوات الأجنبية، لكنها استمرت في مهاجمة القوات الأفغانية، في حين يطالب مسؤولون أمريكيون وأفغان بالحد من العنف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us