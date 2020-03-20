أفاد مسؤولان محلّيان بأن 24 عنصر أمن أفغانياً قتلوا الجمعة، في هجوم نفّذه مسلحون تسللوا إلى صفوفهم واستهدفوا قاعدتهم جنوبي أفغانستان، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال حاكم ولاية زابُل رحمة الله يرمال: "استشهد الساعة الثالثة صباحاً، 24 شرطياً وعنصر جيش أفغانياً، عندما فتح ستة أشخاص، تسللوا على أنهم من الشرطة، النار عليهم أثناء نومهم".

من جهته، أضاف مسؤول مجلس ولاية زابل عطا جان حق بيان، أن المهاجمين "على صلة" بحركة طالبان.

في سياق متصل، قُتل اثنان من عناصر الأمن الأفغاني في تفجير بقضاء ناهرين في ولاية باغلان شمالي البلاد.

وقال قائمقام القضاء فضل الله مرادي في تصريح صحفي الجمعة، إن عبوة ناسفة مزروعة بالقرب من مخفر للشرطة بمنطقة شيخ جلال جرى تفجيرها لدى مرور قوات الأمن من المنطقة.

ولفت مرادي إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرَي أمن وإصابة 8 آخرين، واتهم حركة طالبان بالوقوف وراء الهجوم، فيما لم تعلن بعد أي جهة تبنّيها للتفجير.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن وقّعت الولايات المتحدة في فبراير/شباط، اتفاقاً مع طالبان يمهد الطريق لإجراء مفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية، كما يشمل انسحاب القوات الأجنبية.

وتقول طالبان إنها أحجمت منذ ذلك الحين، عن مهاجمة القوات الأجنبية، لكنها استمرت في مهاجمة القوات الأفغانية، في حين يطالب مسؤولون أمريكيون وأفغان بالحد من العنف.