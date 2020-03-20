تبقى أوروبا وفي مقدمتها إيطاليا في خط المواجهة الأول في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مع تعزيز كل دول العالم تدابير الوقاية، إذ تشمل القيود على حرية التنقل مثلاً، أكثر من نصف مليار نسمة حول العالم، بعدما دعت السلطات السكان إلى ملازمة المنازل.

وأصاب فيروس "كوفيد-19" الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "عدو البشرية"، أكثر من 240 ألف شخص عبر العالم، وبالنظر إلى وتيرة الوفيات اليومية المسجلة، يتوقع أن تتجاوز الحصيلة 10 آلاف.

الصين

لم يسجل بر الصين الرئيسي أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، في حين ارتفع عدد الإصابات اليومية بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد ليبلغ مستوى قياسياً جديداً.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل 39 إصابة مؤكدة جديدة الخميس، جميعها بين وافدين قدموا إلى البلاد.

وقالت السلطات الصحية الجمعة، إن من ضمن الإصابات الجديدة بين الوافدين 14 حالة في قوانغدونغ، وثماني إصابات في شنغهاي، وست حالات في بكين.

ولم تشهد مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبي وبؤرة انطلاق المرض، أي حالات جديدة لليوم الثاني.

وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على بر الصين الرئيسي إلى 80967 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن تفشّي الفيروس في بر الصين الرئيسي 3248 حتى نهاية الخميس، بزيادة ثلاث حالات عن اليوم السابق.

إيطاليا

من جهتها، أعلنت الحكومة الإيطالية الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 3 آلاف و405، لتتجاوز بذلك الصين لأول مرة، التي سجلت حتى اليوم 3 آلاف و245 حالة وفاة.

وكشفت دائرة الحماية المدنية الإيطالية أن البلاد سجلت 427 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، ليرتفع العدد بذلك إلى 3 آلاف و405.

وأوضحت أيضاً أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 33 ألفاً و190 حالة، بزيادة 16% عن الحصيلة التي سجلتها الأربعاء.

وغالباً ما يعزو الخبراء الارتفاع القياسي في الوفيات والإصابات في إيطاليا، إلى وجود أعداد هائلة من كبار السن، إذ إنهم الأكثر عرضة للعدوى بكورونا بين فئات الشعب، فضلاً عن التأخر في فرض التدابير الصحية اللازمة لاحتواء الفيروس.

إيران

ارتفع عدد الوفيات في إيران جراء فيروس كورونا إلى ألف و284 الخميس، بعد وفاة 149 في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور عن تسجيل 149 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد بسبب فيروس كورونا، حسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأشار جهانبور إلى أن مجموع الوفيات وصل إلى ألف و284 في البلاد، فيما ارتفعت الإصابات إلى 18 ألفاً و407 حالات بعد تسجيل ألف و46 إصابة جديدة، ولفت إلى تعافي 5 آلاف و979 مصاباً.

وفي سبيل تخفيف الضغط على السجون، أعلنت إيران التي حلت وراء الصين مباشرة على صعيد عدد الوفيات، أنها ستعفو عن نحو عشرة آلاف سجين.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا 244 ألفاً و526 شخصاً في 177 بلداً وإقليماً، بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وإلغاء فاعليات عديدة ومنع التجمعات.