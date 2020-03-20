سياسة
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قتلى وأسرى لمليشيات حفتر جنوبي طرابلس على يد قوات حكومة الوفاق
قُتل 10 عناصر من مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على يد قوات حكومة الوفاق، فيما ألقي القبض على عدد آخر بعد إفشال عملية تسلل لأفراد المليشيات بمحور عين زارة جنوبي طرابلس.
قتلى وأسرى لمليشيات حفتر جنوبي طرابلس على يد قوات حكومة الوفاق
قوات حكومة الوفاق الليبية أعلنت تصديها لأكثر من محاولة تقدُّم لمليشيات حفتر / Reuters
20 مارس 2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً الخميس، مقتل 10 عناصر من مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فيما ألقت القبض على عدد آخر.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته عبر موقع فيسبوك.

وأضاف قنونو أن قواتهم "نجحت في إفشال عملية تسلل لأفراد من مليشيات حفتر بمحور عين زارة جنوبي طرابلس".

موضحاً أن قواتهم "تمكنت من قتل 10 عناصر وأسر عدد آخر خلال الاشتباكات".

وكانت قوات حكومة الوفاق الليبية أعلنت الخميس، تصدّيها لأكثر من محاولة تقدُّم لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال الأسبوع الجاري.

وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ضمن عملية عسكرية مستمرة بدأت منذ 4 أبريل/نيسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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