سياسة
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وزير الصحة التركي يعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 4 حالات والإصابات إلى 359
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا حتى مساء الخميس، إلى 359 بعد تسجيل 168 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية، فيما ارتفعت الوفيات إلى 4 حالات، حسب ما أعلنه وزير الصحة التركي.
وزير الصحة التركي يعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 4 حالات والإصابات إلى 359
قال قوجة إن شخصاً يبلغ من العمر 85 عاماً توفي بسبب الفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 4 حالات / AA
20 مارس 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مساء الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 359، بعد تسجيل 168 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية، فيما ارتفعت الوفيات إلى 4 حالات.

وقال الوزير في تغريدة: "خلال الـ24 ساعة المنقضية أجرينا 1981 تحليلاً للكشف عن الفيروس، ثبت إيجابية 168 منها، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 359 إصابة".

وتابع قائلاً: "كما فقدنا أحد المصابين وهو شخص يبلغ من العمر 85 عاماً، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 4 حالات".

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا 244 ألفاً و526 شخصاً في 177 بلداً وإقليماً، بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وإلغاء فاعليات عديدة ومنع التجمعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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