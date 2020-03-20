أهم الأحداث:

استشهاد جنديين تركيين وإصابة آخر على أيدي جماعات راديكالية في إدلب. و"كورونا" صفر إصابات في الصين وأرقام قياسية في إيطاليا.

الجديد على TRT عربي:

كورونا يعرقل التلاميذ.. وتركيا تتحدى بتطبيقات التعليم عن بُعد

من بينها المؤامرة الأمريكية.. خرافات وشائعاتٌ غريبة حول فيروس كورونا

شاهد!

معركة جناق قلعة

شهيدان تركيان في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس، استشهاد جنديين تركيين في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في هجوم صاروخي نفّذته "جماعات راديكالية"، مضيفة أن جندياً آخر أصيب. [

TRT عربي

]

وأشارت الوزارة إلى أن قواتها فتحت النار على أهداف تابعة لتلك المجموعات في المنطقة. [

الأناضول

]

وأكّدت الوزارة نجاح تطبيق اتفاقية إدلب المبرمة بين تركيا وروسيا، على الرغم من الظروف الصعبة، لافتة إلى أن المجموعات الإرهابية والمتطرفة تبدي استياءها من هذه الاتفاقية. [

TRT عربي

]

كورونا.. صفر في الصين

لم تسجل الصين الخميس، أي حالة عدوى محلية، ما يمثل سابقة منذ ظهور الوباء، إلا أن السلطات الصحية سجّلت 34 إصابة جديدة قالت إنّها "مستوردة". [TRT عربي]

تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا بـ"كورونا" مساء الخميس، حصيلة الوفيات المسجّلة في الصين، مع تسجيل 427 حالة وفاة خلال 24 ساعة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 3405. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وبذلك تصبح إيطاليا الدولة الأولى في عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، وتأتي بعدها الصين 3245 وإيران 1284 وإسبانيا 767. [وكالة الصحافة الفرنسية]