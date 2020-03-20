سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 20 مارس/آذار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 20 مارس/آذار 2020
الصين لم تسجل أي إصابات أو حالات وفاة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم التاسع عشر من مارس/آذار الجاري  / Reuters
20 مارس 2020

أهم الأحداث:

استشهاد جنديين تركيين وإصابة آخر على أيدي جماعات راديكالية في إدلب. و"كورونا" صفر إصابات في الصين وأرقام قياسية في إيطاليا.

الجديد على TRT عربي:

كورونا يعرقل التلاميذ.. وتركيا تتحدى بتطبيقات التعليم عن بُعد

من بينها المؤامرة الأمريكية.. خرافات وشائعاتٌ غريبة حول فيروس كورونا

شاهد!

معركة جناق قلعة

شهيدان تركيان في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس، استشهاد جنديين تركيين في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا في هجوم صاروخي نفّذته "جماعات راديكالية"، مضيفة أن جندياً آخر أصيب. [

TRT عربي

]

وأشارت الوزارة إلى أن قواتها فتحت النار على أهداف تابعة لتلك المجموعات في المنطقة. [

الأناضول

]

وأكّدت الوزارة نجاح تطبيق اتفاقية إدلب المبرمة بين تركيا وروسيا، على الرغم من الظروف الصعبة، لافتة إلى أن المجموعات الإرهابية والمتطرفة تبدي استياءها من هذه الاتفاقية. [

TRT عربي

]

كورونا.. صفر في الصين

لم تسجل الصين الخميس، أي حالة عدوى محلية، ما يمثل سابقة منذ ظهور الوباء، إلا أن السلطات الصحية سجّلت 34 إصابة جديدة قالت إنّها "مستوردة". [TRT عربي]

تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا بـ"كورونا" مساء الخميس، حصيلة الوفيات المسجّلة في الصين، مع تسجيل 427 حالة وفاة خلال 24 ساعة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 3405. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وبذلك تصبح إيطاليا الدولة الأولى في عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، وتأتي بعدها الصين 3245 وإيران 1284 وإسبانيا 767. [وكالة الصحافة الفرنسية]

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us