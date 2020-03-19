في الوقت الذي يفرض فيه انتشار فيروس كورونا المستجد تغيرات عدة في المسارات الاجتماعية والسياسية، كما الاقتصادية والرياضية والتعليمية منها بشكل خاص، فإن تركيا تحركت على الفور لمواجهة الوضع الطارئ الذي سببه فيروس كورونا على المستوى العالمي مانعاً 850 مليون طالب من الذهاب لمدارسهم وفق إعلان اليونسكو، وأعلنت شروعها في تطبيق خريطة طريق لتطبيقات التعليم عن بُعد في مرحلة الوباء، فما هذه التطبيقات؟ وكيف ستطبق على نطاق المدارس والجامعات؟ ومتى؟

تركيا.. التعليم عن بُعد للمدارس يبدأ 23 مارس/آذار

لم يمض أكثر من أسبوع على إعلان وزير التربية ضياء سلجوق، بآن تركيا ستقدم للعالم نموذجاً للتعليم عن بعد، مذكداً حينها أن وزارته مستعدة لتنفيذ كل ما يلزم من أجل الحيلولة دون عرقلة تعليم التلاميذ، وتعويض ما قد يفوتهم من دروس ضمن تدابير الوقاية من كورونا.

ليعلن الوزير ذاته، يوم الخميس، أن دروس التعليم عن بُعد ستبدأ الساعة التاسعة صباح الاثنين القادم، الموافق الثالث والعشرين من مارس/آذار.

وقال سلجوق: "دروس التعليم عن بُعد ستبدأ الساعة التاسعة صباح الاثنين القادم وستكون مدة الدرس 20 دقيقة"، مضيفاً أنه "سيكون هناك ساعات لإعادة البث من أجل ضمان استفادة التلاميذ الذين تفوتهم الدروس".

وفي نطاق التعليم عن بُعد سيتم تدريب طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية من خلالTRT وشبكة معلومات التعليم EBA، وخلال الدورات التدريبية التي ستعقدها TRT سيستمع الطلاب إلى دروسهم في أوقات مناسبة.

وتحتوي شبكة معلومات التعليم المذكورة على الآلاف من مقاطع الفيديو للمحاضرات التي أعدتها وزارة التربية، على الموقع الإلكتروني www.eba.gov.tr، ويمكن كذلك تنزيل تطبيق EBA على الأجهزة المحمولة عبر App Store وGoogle Play.

يشار إلى أنه يمكن للمدرسين والطلاب وأولياء الأمور المحددين بواسطة EBA تسجيل الدخول إليه، بما في ذلك المدارس الخاصة. وتوجد معلومات تفصيلية حول هذا الموضوع تحت زر "مساعدة" على الموقع الإلكتروني المذكور www.eba.gov.tr.

من جهته شدد وزير التربية والتعليم التركي على أن تركيا تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في مجال التعليم عن بعد، وقال "نحن من البلدان القليلة التي تقوم بذلك على المستوى الوطني".

ولفت إلى أن نحو 900 مليون طفل حول العالم لا يذهبون حالياً إلى المدرسة بسبب الوباء، وأن العدد مرشح للزيادة.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة التركية تعطيل المدارس الأسبوع الحالي على أن يبدأ التعليم عن بعد الأسبوع القادم، فيما تعطلت الجامعات لثلاثة أسابيع، في إطار تدابير الوقاية من كورونا.

جامعات تركيا..بين التعليم عن بعد والتعليم المفتوح

من جانبه أعلن رئيس مجلس التعليم العالي في تركيا يكتا ساراج، أن مرحلة التعليم عن بعد للجامعات ستبدأ كذلك من 23 مارس/ آذار الجاري.

وقال في مؤتمر صحفي عقده ساراج، الأربعاء، بخصوص التعليم عن بعد، إن المجلس تحرك على الفور لمواجهة الوضع الطارئ الذي سببه كورونا على المستوى العالمي، وبدأ العمل على سيناريوهات معينة حول الآثار المحتملة لهذه المرحلة على التعليم.

وفي هذا الإطار، أشار ساراج إلى أنهم درسوا القرارات التي اتخذتها سلطات التعليم العالي والجامعات في البلدان التي تفشى فيها الفيروس، على رأسها الولايات المتحدة وأوروبا.

ولفت إلى أن المجلس طلب من الجامعات في تركيا بشكل عاجل، تقديم شرح عن وضع الموارد البشرية والبنية التحتية المتعلقة بالتعليم عن بعد، عقب تعليق الدوام في 13 مارس.

وبيّن ساراج، أن المجلس التنفيذي في التعليم العالي، استكمل "خريطة طريق تطبيقات التعليم عن بعد في مرحلة الوباء"، المعدة من قبل "لجنة التحوّل الرقمي في مجلس التعليم العالي"، المكونة من أساتذة خبراء من جامعات متعددة.

وأوضح أن 123 جامعة تحتوي على مركز تطبيق التعليم عن بعد، مؤكداً أن الجامعات التي تعاني نقصاً في البنية التحتية المتعلقة بذلك، ستلبي احتياجاتها بالتعاون مع الجامعات الأخرى، وبالتنسيق مع "مجلس التعليم".

وأضاف ساراج: "ستبدأ مرحلة التعليم عن بعد عبر الإمكانات الرقمية الإثنين 23 مارس، لكافة الجامعات التي تملك قدرة على ذلك"، لافتاً إلى أن الجامعات غير القادرة على تقديم التعليم عن بعد، سيمكنها تفعيل آلية "التعليم المفتوح" التي أعدها المجلس خلال فترة قصيرة لهذا الغرض.

جدير بالذكر أن تركيا كانت من البلدان التي وصلها فيروس "كورونا" متأخراً، وسجلت حتى اليوم، أقل من 200 إصابة ووفيتين، وهو رقم متدنٍ مقارنة بباقي دول العالم.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفاً في 176 بلداً وإقليماً، توفي أكثر من 8970، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.