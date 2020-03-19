أعلنت المزيد من الدول الأفريقية الخميس، إغلاق حدودها في مسعى جديد لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد الذي يهدد بتحويل القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة إلى جبهة جديدة للوباء.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي للصحفيين، إنه "قبل نحو عشرة أيام كان لدينا حوالي خمس دول سجّلت إصابات، والآن توجد 34 من أصل 54 دولة في إفريقيا أعلنت عن وجود حالات، بإجمالي يقارب 650 حالة٫ إنه تطور سريع للغاية".

وأشارت إلى أن أول حالة يُعلن عنها في دول جنوب الصحراء الكبرى كانت في 28 فبراير/شباط.

وأعربت مويتي عن اعتقادها أن أعداداً كبيرة من المصابين لا يُكشف عنها، لا سيما في ظل وجود نقص في أجهزة الفحص، إذ لا تمتلك سوى 43 دولة فقط أجهزة الفحص.

كما أعربت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء قيود السفر وتأثيره على توفير الموارد اللازمة، مضيفة أن المنظمة تدرس إقامة ممرات إنسانية.

والخميس، أغلقت السنغال مجالها الجوي، كما أغلقت أنغولا والكاميرون حدودهما الجوية والبرية والبحرية، وحظرت رواندا جميع الرحلات التجارية لمدة شهر، فيما أغلقت دولة موريشيوس حدودها بعد الإعلان عن اكتشاف حالتها الأولى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس، وفاة 17 شخصاً جراء فيروس كورونا في عموم قارة إفريقيا.

وأشارت إلى أنها تدعم البلدان التي انتشرت فيها الفيروس، بالمراقبة والتشخيص والعلاج.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا قرابة 230 ألفاً في 176 بلداً وإقليماً، وتُوفي أكثر من 9300 شخصاً، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء الكثير من الفعاليات ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.