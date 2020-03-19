سياسة
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وزير الصحة التركي يعلن تسجيل ثالث حالة وفاة في البلاد بسبب كورونا
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الخميس، عن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في تركيا إلى 3. وأوضح قوجه أن مستشفيات تركيا تضم نحو 100 ألف غرفة جاهزة للتحول إلى غرف عزل أو عناية مركزة إن اقتضت الحاجة.
وزير الصحة التركي يعلن تسجيل ثالث حالة وفاة في البلاد بسبب كورونا
وزير الصحة التركي يعلن تسجيل ثالث حالة وفاة في البلاد بسبب كورونا / AA
19 مارس 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، الخميس، عن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في تركيا إلى 3.

وقال الوزير خلال كلمة له في الجمعية العامة للبرلمان التركي، إن المتوفى الثالث بفيروس كورونا هو الجنرال المتقاعد آيتاتش يالمان (80 عاماً).

وأوضح قوجه أن مستشفيات تركيا تضم نحو 100 ألف غرفة جاهزة للتحول إلى غرف عزل أو عناية مركزة إن اقتضت الحاجة.

وأشار قوجه، إلى إجراء 10 آلاف تحليل حتى الخميس، للكشف عن كورونا. وأوضح أن أعداد التحاليل يمكن أن تزداد في الأيام القادمة.

وأضاف أن تركيا تهدف إلى إجراء من 10 آلاف إلى 15 ألف تحليل يومياً على الأقل.

وحتى الأربعاء أصاب كورونا قرابة 217 ألف شخص في 172 بلداً وإقليماً، توُفّي منهم أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وإلغاء فاعليات عديدة ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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