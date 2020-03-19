أعرب وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، عن توقعاته بعدم حدوث مخاطر على الاقتصاد التركي في الفترة الحالية.

وقال الوزير في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول، الخميس، حول آخر التطورات الاقتصادية في تركيا "لا أتوقع حدوث مخاطر على اقتصادنا في الفترة الحالية".

وأكد عدم وجود مخاطر في الميزانية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن اقتصاد بلاده الأكثر إيجابية مقارنة بالاقتصادات الأخرى، في هذه المرحلة العصيبة.

وحول الحزمة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص التدابير لمواجهة فيروس كورونا، أوضح أنه سيتم تقديم فرص في السيولة لأصحاب المحلات التجارية وخاصة من البنوك الحكومية.

وأضاف أنه لا توجد مشكلات فيما يتعلق بالسيولة والحصول على تمويل.

وحول قضية فرض حظر تجوال في البلاد بسبب كورونا، قال ألبيرق "حظر التجوال ليس مدرجاً على أجندتنا حالياً".

وأعلنت الحكومة التركية، الأربعاء، عن حزمة جديدة من التدابير لمواجهة فيروس كورونا تحمل اسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، وخصصت لها 100 مليار ليرة تركية (قرابة 15.5 مليار دولار).

ومن أبرز بنود الحزمة الاقتصادية، تأجيل تسديد أقساط مؤسسة الضمان الاجتماعي المستحقة خلال أبريل/نيسان، ومايو/أيار، ويونيو/حزيران، لمدة 6 أشهر.

وتخفيض نسب قيمة الضريبة المضافة خلال رحلات الطيران الداخلي من 18 إلى 1%، لمدة 3 أشهر.

وإطالة فترة تسديد قروض المصانع المتضررة من كورونا ودفعات الفائدة للبنوك نحو 3 أشهر، فضلاً عن تقديم دعم مالي إضافي لها عند الحاجة.

وتقديم دعم للمصدرين في هذه المرحلة التي تعاني من تراجع مؤقت للصادرات.