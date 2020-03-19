قال وزير الداخلية الألماني إن بلاده حظرت الخميس، جماعة يمينية متطرفة، مضيفاً أن الشرطة داهمت منازل 21 من أبرز أعضائها في عشر ولايات، في تكثيف لحملة تستهدف المنظمات المعادية للسامية إثر هجمات شنها مسلحون عنصريون أسفرت عن سقوط قتلى.

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر إن السلطات اتخذت قراراً بحظر جماعة "الشعوب والقبائل الألمانية المتحدة"، وهو أول إجراء من نوعه ضد جماعة لها صلات بحركة "مواطني الرايخ" التي تعلن ولاءها لـ"الرايخ الألماني" وهو الاسم الرسمي لألمانيا قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال زيهوفر في بيان: "نحارب التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية بلا هوادة حتى في أوقات الأزمات"، مشيراً إلى أن الجماعة مارست "التشدد اللفظي" ضد الموظفين الحكوميين وأسرهم.

وكثّفت ألمانيا مراقبتها للجماعات اليمينية المتطرفة والمتعاطفين معها بعد حادث إطلاق نار نفّذه ضد اثنين من مقاهي تدخين الشيشة بالقرب من فرانكفورت في فبراير/شباط الماضي، مسلح عنصرى، وقُتِل فيه تسعة أشخاص، فضلاً عن هجمات أكتوبر تشرين الأول الماضي، التي شنها مسلح معادٍ للسامية فى مدينة "هاله" وأسفرت عن مصرع شخصين.

وعززت وكالة المخابرات الداخلية الأسبوع الماضي، مراقبتها لجناح متطرف في حزب (البديل من أجل المانيا) اليميني، وقال رئيس الوكالة إن "التطرف اليميني يشكِّل أكبر تهديد للديمقراطية الألمانية".