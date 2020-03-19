نقلت وكالة رويترز عن مصدر لم تسمّه الخميس، قوله إن عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية أندرو غولد قدّم استقالته من مَنصبَيه في الشركة كعضو مجلس وكرئيس للجنة المراجعة فيها.

ويرأس مجلس إدارة أرامكو ياسر بن عثمان الرميَّان، ويتكون من 11 عضواً، 6 منهم سعوديون، و5 أجانب كان بينهم غولد المُستقيل.

ويُعرّف موقع الشركة أن غولد كان يشغل إلى جانب مناصبه في أرامكو "منصب رئيس المجلس الاستشاري الدولي في مركز تأثير الطاقة بمجموعة بوسطن الاستشارية، وهو عضو مجلس إدارة شركة بي جي سيرفيسيز، وهي شركة خاصة لخدمات حقول النفط".

وتأتي استقالة غولد بعد أيام من قول السعودية إنها ستشرع في برنامج لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، ملوحة لروسيا والمنافسين الآخرين بأنها مستعدة لمعركة طويلة على الحصة السوقية.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قالت الأربعاء، إنها وجهت شركة النفط الوطنية أرامكو بالاستمرار في ضخ النفط الخام بمعدل قياسي مرتفع يبلغ 12.3 مليون برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.

وقالت المملكة وهي أكبر مُصدّر للنفط، إنها ستعزز إمدادات الخام في أبريل/نيسان القادم إلى ذلك المستوى، ومن المقرر أن تتجاوز صادراتها من النفط عشرة ملايين برميل يومياً اعتباراً من مايو/أيار المقبل، وهو مستوى قياسي مرتفع أيضاً.