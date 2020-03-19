سياسة
2 دقيقة قراءة
رويترز: استقالة عضو بارز في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية
قدّم عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية أندرو غولد استقالته من مَنصبَيه في الشركة، كعضو مجلس وكرئيس للجنة المراجعة فيها، حسب وكالة رويترز. يأتي ذلك بعد أيام من قرار السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط متحدية روسيا وباقي المنافسين.
رويترز: استقالة عضو بارز في مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية
استقالة غولد تأتي بعد أيام من قول السعودية إنها ستشرع في برنامج لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات
19 مارس 2020

نقلت وكالة رويترز عن مصدر لم تسمّه الخميس، قوله إن عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية أندرو غولد قدّم استقالته من مَنصبَيه في الشركة كعضو مجلس وكرئيس للجنة المراجعة فيها.

ويرأس مجلس إدارة أرامكو ياسر بن عثمان الرميَّان، ويتكون من 11 عضواً، 6 منهم سعوديون، و5 أجانب كان بينهم غولد المُستقيل.

ويُعرّف موقع الشركة أن غولد كان يشغل إلى جانب مناصبه في أرامكو "منصب رئيس المجلس الاستشاري الدولي في مركز تأثير الطاقة بمجموعة بوسطن الاستشارية، وهو عضو مجلس إدارة شركة بي جي سيرفيسيز، وهي شركة خاصة لخدمات حقول النفط".

وتأتي استقالة غولد بعد أيام من قول السعودية إنها ستشرع في برنامج لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، ملوحة لروسيا والمنافسين الآخرين بأنها مستعدة لمعركة طويلة على الحصة السوقية.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قالت الأربعاء، إنها وجهت شركة النفط الوطنية أرامكو بالاستمرار في ضخ النفط الخام بمعدل قياسي مرتفع يبلغ 12.3 مليون برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.

وقالت المملكة وهي أكبر مُصدّر للنفط، إنها ستعزز إمدادات الخام في أبريل/نيسان القادم إلى ذلك المستوى، ومن المقرر أن تتجاوز صادراتها من النفط عشرة ملايين برميل يومياً اعتباراً من مايو/أيار المقبل، وهو مستوى قياسي مرتفع أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us