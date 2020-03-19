صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مشروع قانون يطالب بمنح إجازات مرضية مدفوعة الأجر وإجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) مجاناً، وذلك في إطار إجراءات متتالية تتخذها واشنطن للحد من أضرار الفيروس على المجتمع.

مشروع القانون الذي يدعم العمال ووافق عليه مجلس النواب السبت الماضي، مرّ من مجلس الشيوخ، الأربعاء، بموافقة 90 نائباً من أصل 100.

ويتضمن مشروع القانون عدة بنود، منها إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا مجاناً، والتوسع في العطلة المرضية مدفوعة الأجر وتحسين إعانة البطالة لبعض الفئات، كما يتضمن دعماً إضافياً لبرامج الدعم الغذائي للفئات المحتاجة.

وعقب مصادقة ترمب على مشروع القانون الأربعاء، بات قانوناً نافذاً، يأتي في إطار سعي واشنطن لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا.

وثيقة سرية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأربعاء، عن خطة وضعتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية لمكافحة كورونا، وتُشير الخطة إلى أن الوباء سيستمر 18 شهراً أو أكثر، وقد يتضمن "موجات" متعددة.

جاء ذلك حسب الخطة السرية للحكومة الفيدرالية للاستجابة للوباء، التي سربتها الصحيفة المذكورة، رغم وضع علامة على المستند تؤكد أن هذه الوثيقة "للاستخدام الرسمي فقط وليس للتوزيع العام أو الإصدار".

وذكرت الصحيفة أن "خطة الحكومة الفيدرالية لمكافحة الفيروس حذرت صانعي السياسة الأسبوع الماضي من أن الوباء" سيستمر 18 شهراً أو أكثر، و"يمكن أن يشمل موجات متعددة"، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عجز واسع النطاق، وهذا من شأنه أن يرهق المستهلكين ونظام الرعاية الصحية في البلاد.

الوثيقة المكونة من 100 صفحة، ومؤرخة بتاريخ 13 مارس/آذار 2020، حذرت من النقص المستمر، إذ إن "النقص في المنتجات قد يحدث، مما يؤثر على الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ وعناصر أخرى من البنية التحتية الحيوية".

ووفق الوثيقة "يشمل هذا أيضاً النقص الحاد المحتمل في المستلزمات التشخيصية والطبية بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والمستحضرات الصيدلانية والتوظيف في بعض المواقع".

كما أشارت الوثيقة إلى أن الرئيس ترمب يمكن أن يسن قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950، الذي مُرِّر خلال فترة الحرب الكورية وأعطى الصناعة الأمريكية قوة استثنائية لاتخاذ خطوة استثنائية لفرض إنتاج المعدات الصحية الحرجة، مثل أجهزة التهوية وأجهزة التنفس والملابس الواقية.

إصابة عضوين في الكونغرس

أعلن عضوان في الكونغرس الأمريكي أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي الأربعاء، إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال الجمهوري ماريو دياز بالارت في بيان، إنه أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أعراض المرض، إنه :يخضع للحجر الذاتي في واشنطن منذ يوم الجمعة، ولم يعد إلى منزله في فلوريدا، لأنه لا يريد تعريض زوجته السابقة لمخاطر".

وبعد إعلان بالارت، أعلن عضو الكونغرس الديمقراطي بن ماك آدامز عن إصابته أيضاً بالفيروس في بيان.

تجدر الإشارة أن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين علّقا أعمالهما حالياً بسبب الفيروس، وسبق أن أعلن 15 عضواً بالكونغرس الأمريكي عزل أنفسهم للاشتباه في إصابتهم بكورونا.

تعليق خدمات التأشيرات

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة الأمريكية الأربعاء، تعليقاً مؤقتاً لخدمات التأشيرات في عدد من البلدان حول العالم بسبب كورونا، حسب بيان نشره مكتب الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية.

وقال البيان: "قررنا تعليق خدمات التأشيرات الروتينية بعدد من الدول بسبب فيروس كورونا، على أن تبدأ مجدداً في أقرب فرصة ممكنة، لكن لا يمكننا تحديد تاريخ لذلك حالياً".

وأشار البيان إلى أن المعلومات المتعلقة بأسماء الدول التي علقت فيها هذه الخدمات، سيجري الوصول إليها من خلال المواقع الإلكترونية للسفارات والقنصليات الأمريكية في تلك الدول.

وحتى مساء الأربعاء، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 7 آلاف و323 إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 115 حالة.

عالمياً وحتى الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 217 ألفاً في 172 بلداً وإقليماً، وتوفي أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.