سياسة
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الأمن اليوناني يواصل التصدي بعنف لطالبي اللجوء
واصلت قوات الأمن اليونانية الأربعاء، تدخُّلها العنيف ضد طالبي اللجوء الراغبين في اجتياز الحدود التركية اليونانية، أملاً في الوصول إلى أوروبا الغربية، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع.
الأمن اليوناني يواصل التصدي بعنف لطالبي اللجوء
واصلت قوات الأمن اليونانية، الأربعاء، تدخلها العنيف ضد طالبي اللجوء الراغبين باجتياز الحدود التركية-اليونانية / Reuters
19 مارس 2020

واصلت قوات الأمن اليونانية الأربعاء، تدخُّلها العنيف ضد طالبي اللجوء الراغبين في اجتياز الحدود التركية-اليونانية، آملين الوصول إلى أوروبا الغربية.

واستخدمت قوات حرس الحدود اليونانية القنابل المسيلة للدموع بكثافة في تصدّيها لطالبي اللجوء العزل، ونُقل المصابون إلى مشافٍ ميدانية قريبة في المنطقة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن بعض القنابل المسيلة للدموع أصابت مخفراً حدودياً تركيّاً في المنطقة، ما أسفر عن إصابة عنصر من الشرطة التركية.

وسبق أن استخدمت قوات حرس الحدود اليونانية في 5 مارس/آذار الجاري، القوة المفرطة في ردع اللاجئين، ما أدى إلى وفاة مهاجر خلال محاولة العبور، فضلاً عن إصابة خمسة آخرين.

ومنذ 27 فبراير/شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعوق حركتهم باتجاه أوروبا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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