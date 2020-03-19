سياسة
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مسؤول إيراني يحذر من خسائر فادحة جراء كورونا وخامنئي يعفو عن 10 آلاف سجين
بلغ عدد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا في إيران 988، ويحذر مسؤول في وزارة الصحة من خسائر فادحة في حال لم يُسيطَر على انتشار الفيروس. فيما قرر المرشد علي خامنئي العفو عن 10 آلاف سجين.
مسؤول إيراني يحذر من خسائر فادحة جراء كورونا وخامنئي يعفو عن 10 آلاف سجين
عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران بلغ 988 / Reuters
19 مارس 2020

قال علي رضا رئيسي مساعد وزير الصحة الإيراني إنهم سيتعرضون لخسائر فادحة إذا لم يتمكنوا من السيطرة على فيروس كورونا الجديد خلال 15 يوماً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيسي خلال مشاركته في اجتماع عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة مع عدد من عمداء كليات الطب الإيرانية، للتباحث حول سبل التصدي للفيروس القاتل.

وأوضح المسؤول الإيراني أنهم قاموا حتى الآن بالكشف الطبي على 22 مليوناً و500 ألف شخص، في إطار حالة التعبئة الوطنية لمواجهة الفيروس.

وتابع قائلاً: "إذا لم نسيطر على الفيروس خلال 15 يوماً كحد أقصى، فإن هذا يقتضي أن يمتد أمد محاربتنا له لشهرين آخرين، وعندئذ سنتعرض لخسائر كبيرة للغاية".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق اقتراب عدد من لقوا حتفهم جراء الإصابة بالفيروس من 1135، حتى ظهر الأربعاء، فيما سُجّل 17 ألفاً و361 إصابة.

وجددت وزارة الصحة الإيرانية الدعوة للمواطنين للبقاء في المنازل تجنّباً لاستمرار انتشار كورونا لمدة قد تصل إلى شهرين، مطالبة بجدية الالتزام بالتعليمات الصحية لمكافحة كورونا.

وقالت الصحة الإيرانية إن "بعض دول العالم فرضت الحجر الصحي وأخرى فرضت غرامات مالية لكننا ندعو للبقاء في المنازل طواعية".

في سياق ذي اتصال، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن المرشد علي خامنئي سيعفو عن 10 آلاف سجين بينهم سجناء سياسيون، بمناسبة العام الإيراني الجديد (النوروز) وشهر رجب.

جاء ذلك نقلًا عن تصريحات للمتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي.

وقال المصدر إن "الذين سيُفرَج عنهم بموجب أمر خامنئي لن يعودوا إلى السجن، تقريباً نصف المسجونين في قضايا تتعلق بالأمن سيُفرَج عنهم أيضاً".

وكان إسماعيلي قد أعلن الثلاثاء، أن إيران أفرجت مؤقتاً عن نحو 85 ألف شخص من السجن بينهم سجناء سياسيون، في إطار إجراءات مواجهة وباء كورونا.

وحسب آخر البيانات الصادرة، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في إيران 988، بينما يتجاوز عدد المصابين 16 ألفاً.

وحتى الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 217 ألفاً في 172 بلداً وإقليماً، توفي أكثر من 8900 أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وإلغاء فاعاليات عديدة ومنع التجمعات بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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