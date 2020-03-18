سياسة
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تركيا تسجّل ثاني وفاة بفيروس كورونا و93 إصابة جديدة
أعلن وزير الصحة التركي تسجيل بلاده ثاني وفاة بكورونا، وتسجيل 93 إصابة جديدة بالفيروس ليرفع الإجمالي إلى 191.
تركيا تسجّل ثاني وفاة بفيروس كورونا و93 إصابة جديدة
تركيا تسجل ثاني وفاة بكورونا / Reuters
18 مارس 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الأربعاء، تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 61 عاماً.

وأضاف قوجه في تغريدة على تويتر، أنه سُجّلت 93 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 191.

ودعا الوزير المواطنين إلى التعاون مع السلطات لقطع الطريق أمام هذا الخطر.

وفي وقت سابق الأربعاء أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن سلسلة من التدابير التي اتخذتها حكومته ضدّ الفيروس.

وقال أردوغان في خطاب متلفَز عقب اجتماع تنسيقي لمواجهة كورونا في العاصمة أنقرة: "لنصمد شهرين حتى نتجاوز الأزمة بأفضل طريقة"، وأضاف أن "المدة يمكن تقليصها إلى 3 أسابيع في حال مراعاة المواطنين التدابير التي أعلنت عنها الحكومة بهدف الحفاظ على حياتهم ومستقبلهم".

وحتى الأربعاء أصاب كورونا قرابة 217 ألف شخص في 172 بلداً وإقليماً، توُفّي منهم أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وإلغاء فاعليات عديدة ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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