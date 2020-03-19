سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 19 مارس/آذار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 19 مارس/آذار 2020
عامل في البلدية يرش مطهراً فوق الترام لمنع انتشار فيروس كورونا وسط إسطنبول / Reuters
19 مارس 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يدعو المواطنين ليلزموا منازلهم بالتزامن مع إجراءات اقتصادية لمواجهة كورونا، ومنظمة العمل الدولية تتوقع فقدان 25 مليون وظيفة بسبب الفيروس المستجد.

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أردوغان: الدولة سخّرت إمكانياتها من أجل القضاء على تهديد كورونا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، المواطنين في تركيا إلى "عدم الخروج من المنازل حتى زوال تهديد فيروس كورونا". [TRT عربي]

وقال أردوغان في كلمة له بعد اجتماع تنسيقي ترأّسه حول سبل مكافحة تفشّي فيروس كورونا الجديد، إن "من المتوقع أن ندخل مرحلة جديدة عالمياً من التغيير الجذري على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية". [TRT عربي]

وأكّد أردوغان أن السلطات ستوزّع "الكمامات والمعقمات مجاناً على جميع المواطنين الذين يبلغون 65 عاماً فأكثر"، كما "ستُوصّل الرواتب التقاعدية للمواطنين الذين تزيد أعمارهم على 76 عاماً إلى بيوتهم". [الأناضول]

كورونا تهدد 25 مليون وظيفة

قالت منظمة العمل الدولية الأربعاء، إن سوق العمل حول العالم مرشحة لفقدان 25 مليون وظيفة، نتيجة تفشِّي فيروس كورونا، في أول تقييم مبدئي للمنظمة. [TRT عربي]

وذكرت المنظمة في بيان، أن فقدان الوظائف سيدفع ملايين الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة والفقر، داعية لاستجابة فورية لتقليل أثر الفيروس على سوق العمل. [TRT عربي]

واعتبرت المنظمة أن اقتصادات العالم مُطالَبة اليوم بإجراءات شبيهة بتلك التي طبّقتها خلال الأزمة المالية العالمية 2008، أبرزها حماية العمال في مكان العمل، وتحفيز الاقتصاد والتوظيف، ودعم الوظائف والدخل. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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