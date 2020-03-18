أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين جراء قصف بالصواريخ نفّذه تنظيم PKK/YPG الإرهابي على مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "تنظيم PKK/YPG الذي يرغب في زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة غصن الزيتون، استهدف المدنيين الأبرياء عبر إطلاق 5 صواريخ غراد على مركز عفرين".

وأضاف البيان أن "الهجوم الدنيء تَسبَّب في مقتل 3 مدنيين أبرياء وإصابة 9 آخرين".

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي على الرغم من الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وينصّ على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت، خلال 150 ساعة.

ويواصل تنظيم PKK/YPG احتلال تل رفعت التي سيطر عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما طُرِد عناصر التنظيم الإرهابي من مدينة عفرين شمالي سوريا، في مارس/آذار 2018، ضمن عملية غصن الزيتون التي نفّذها الجيش التركي والجيش السوري الحر آنذاك.