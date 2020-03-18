سياسة
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الحوثيون يعلنون تنفيذ 33 عملية جوية ضدّ أهداف سعودية
صرّح المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع في مؤتمر صحفي، بسيطرتها على كامل محافظة الجوف، في حين لم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي أو الحكومة اليمنية حول التصريحات.
الحوثيون يعلنون تنفيذ 33 عملية جوية ضدّ أهداف سعودية
جنود الحوثي يركبون على ظهر شاحنة دورية للشرطة بعد مشاركتهم في تجمع للحوثيين في صنعاء، اليمن 19 فبراير 2020 / Reuters
18 مارس 2020

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن الأربعاء، تنفيذ 33 عملية جوية استهدفت مواقع عسكرية واقتصادية بالسعودية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في صنعاء، نقلته وسائل إعلام تابعة للجماعة.

وأوضح سريع أن الجماعة "نفّذَت خلال الفترة الأخيرة عملية "فأمكن منهم"، التي تكللت بالسيطرة على كامل محافظة الجوف، شمالي اليمن".

وأضاف: "بتحرير محافظة الجوف نكون قد أكّدنا قدرتنا على فرض معادلات جديدة في واقع جغرافي مختلف، وفي أكثر من جبهة وخلال فترة قياسية".

وتابع: "سلاح الجو المسيَّر نفذ 54 عملية خلال عملية "فأمكن منهم"، منها 33 عملية استهدفت عدة أهداف عسكرية واقتصادية سعودية"، دون تحديد تاريخ دقيق للعمليات الأخيرة.

ولفت إلى أن "عمليات سلاح الجوّ المسيَّر كبّدَت العدو (السعودية) خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، إضافة إلى خسائر اقتصادية جراء استهداف منشآت حيوية لها علاقة بصناعة النفط والغاز".

وقال سريع: "سنكشف في الوقت المناسب تفاصيل العمليات التي استهدفت العمق السعودي والأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية منها والاقتصادية".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي أو الحكومة اليمنية حول تصريحات سريع.

وللعامّ السادس على التوالي، يشهد اليمن قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات يمنية عديدة بينها العاصمة صنعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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