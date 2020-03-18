تواصل دول أوروبية تشديد تدابيرها بغية منع تفشي فيروس كورونا، الذي يواصل انتشاره سريعاً في القارة العجوز.

في هذا الإطار فرضت بلجيكا التي تضمّ مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حظر التجوال حتى 5 أبريل/نيسان المقبل، باستثناء الحالات الطارئة.

ومن المقرَّر أن تراقب الشرطة الحظر الذي سيستثني حالات الذهاب إلى العمل والصيدليات والمستشفيات والمحالّ التجارية لشراء المستلزمات الأساسية كالأغذية والمنظفات.

تأتي هذه التدابير بعد إعلان السلطات الأسبوع الماضي إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم للحَدّ من انتشار الفيروس.

بدورها أعلنت فرنسا توزيع 5 ملايين قناع واقٍ على المستشفيات، حسب تصريح لوزيرة الدفاع فلورانس بارلي الأربعاء.

كما فرضت السلطات غرامات مالية تبدأ بـ38 يورو وتصل حتى 135 يورو على حالات انتهاك قيود التنقل الحر في البلاد إلا في الحالات الضرورية.

من جهتها أعلنت البوسنة والهرسك إغلاق جميع المقاهي والحانات والمطاعم والمراكز الثقافية والرياضية والمتاحف ودور السينما وقاعات العروض والمسارح والمعارض الفنية والمسابح والصالات الرياضية منعاً لتفشِّي الفيروس.

أمّا صربيا فيبدأ فيها اعتباراً من اليوم حظر التجول بين الساعتين 08:00 مساءً و 05:00 صباحاً، وذلك في إطار حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد.

كما حظرت السلطات خروج المسنّين فوق الـ65 إلى الشوارع خلال النهار.

وفي إطار تدابيرها ستنشر صربيا جنوداً مسلحين على الحدود وفي المستشفيات ومراكز المهاجرين، في وقت أعلنت فيه تأجيل موعد الانتخابات العامة والمحلية المقرَّر إجراؤها في 26 أبريل/نيسان المقبل إلى إشعار آخر.

من جانبها، أعلنت السلطات السلوفينية وقف وسائل النقل العامّ والقطارات، ودعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 203 آلاف شخص في 167 بلداً وإقليماً، توُفّي منهم أكثر من 8000، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فاعليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.