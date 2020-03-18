سياسة
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يونسكو: نصف طلاب العالم محرومون من الدراسة بسبب كورونا
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) الأربعاء أن أكثر من 850 مليون شابّ في العالم، أي نحو نصف عدد التلاميذ والطلاب، اضطُرّوا حتى الثلاثاء، إلى البقاء في منازلهم دون إمكانية التوجه إلى مؤسساتهم التعليمية، بسبب وباء كورونا.
يونسكو: نصف طلاب العالم محرومون من الدراسة بسبب كورونا
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) الأربعاء أن أكثر من 850 مليون شابّ اضطُرُّوا إلى البقاء في منازلهم / AFP
18 مارس 2020

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) الأربعاء أن أكثر من 850 مليون شابّ في العالم، أي نحو نصف عدد التلاميذ والطلاب، اضطُرُّوا حتى الثلاثاء، إلى البقاء في منازلهم دون إمكانية التوجه إلى مؤسساتهم التعليمية، بسبب وباء كورونا.

وقالت المنظمة إنه "جرى إغلاق كامل للمدارس والجامعات في مئة بلد وبلدين، وإغلاق جزئي في 11 بلداً آخَر، بسبب الوباء".

وأضافت أن "أكثر من 850 مليون طفل وشاب، أي نحو نصف عدد التلاميذ والطلاب في العالم، اضطُرُّوا إلى عدم التوجُّه إلى مدارسهم وجامعاتهم".

مشيرة إلى أن "هذا يمثّل تزايد أعداد من مُنعوا من التوجُّه إلى المؤسسات التعليمية إلى أكثر من الضعف خلال أربعة أيام"، مستندة إلى أرقام حتى وقت متأخر من الثلاثاء.

واعتبرت المنظمة "حجم وسرعة إغلاق المدارس والجامعات يشكّل تحدّياً غير مسبوق لقطاع التعليم".

وذكرت أن دولاً في أنحاء العالم تسارع إلى ملء الفراغ بتقديم دروس مباشرة عبر الفيديو وغيره من الحلول المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضحت المنظمة أنها "تُجرِي اجتماعات منتظمة عبر الإنترنت والفيديو مع وزراء التعليم في أنحاء العالم لإيجاد أفضل الحلول وتحديد الأولويات".

مضيفة أن الوضع الحالي يفرض تحديات هائلة على الدول لكي تتمكن من توفير التعليم غير المتقطع للأطفال والشباب بشكل متساوٍ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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