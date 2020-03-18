سياسة
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أردوغان: سنواصل اتخاذ تدابير صحية وإجراءات أخرى للسيطرة على كورونا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تواصل اتخاذ التدابير الصحية، وستتخذ إجراءات أخرى للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن "تركيا أحسن حالاً من دول أخرى فيما يتعلق بتفشي كورونا".
أردوغان: سنواصل اتخاذ تدابير صحية وإجراءات أخرى للسيطرة على كورونا
أردوغان: من المهم ألّا نمنح كورونا فرصة التغلب علينا / AA
18 مارس 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تواصل اتخاذ التدابير الصحية، وستتخذ إجراءات أخرى للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال كلمة لأردوغان، الأربعاء، في بداية اجتماع في أنقرة، ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين الأتراك المعنيين بإدارة ملف مواجهة كورونا.

وأشار الرئيس التركي إلى أن السلطات في بلاده تحاول الحد من تفشي وباء كورونا، مضيفاً: "نسعى في الوقت ذاته إلى تأمين احتياجات المواطنين".

وتابع أردوغان: "علينا أن نبقي عجلة الحياة مستمرة في الدوران في ظل انتشار الوباء، وسوف نسعى إلى تفادي الأضرار".

وأكد أن "تركيا أحسن حالاً من دول أخرى فيما يتعلق بتفشي كورونا"، وأضاف: "سنعمل وننسق بشكل كافٍ لاتخاذ التدابير كافة لمنع تفشي كورونا في تركيا".

ولفت إلى أنه من المهم "ألّا نمنح كورونا فرصة التغلب علينا، ومن الضروري اتخاذ التدابير الطبية والاقتصادية والنفسية التي تُمكننا من التغلب عليه".

وقال الرئيس التركي إن "وزير الصحة فخر الدين قوجة هو المعني بتقديم المعلومات للمواطنين في البلاد حول الفيروس".

واختتم أردوغان بالقول إنه بحث في القمة الرباعية، الثلاثاء، بحضور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ملفات كورونا وإدلب ومنطقة نبع السلام.

وكان وزير الصحة التركي أعلن، مساء الثلاثاء، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في تركيا إلى 98، وأشار الوزير إلى تسجيل أول حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس، لمواطن تركي يبلغ من العمر 89 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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