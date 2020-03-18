سياسة
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"الليكود الإسرائيلي" يقدم مشروعَي قانون ضم أجزاء من الضفة والإعدام للأسرى
تَقدم حزب "الليكود" اليميني الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمشروعَي قانون لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.
"الليكود الإسرائيلي" يقدم مشروعَي قانون ضم أجزاء من الضفة والإعدام للأسرى
تَقدم حزب "الليكود" اليميني الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمشروعين  / Reuters
18 مارس 2020

تقدم حزب "الليكود" اليميني الإسرائيلي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمشروعَي قانون لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية الأربعاء، إن رئيس كتلة " الليكود" في الكنيست ميكي زوهر قدم مشروعَي القانون إلى الكنيست.

وأضافت أن هدف "الليكود" من هذه الخطوة هو "إحراج" كل من حزب أزرق-أبيض برئاسة بيني غانتس و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، عشية الحديث عن إمكانية تشكيل غانتس حكومة ضيقة بدعم من القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية بالكنيست.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن تحالف أزرق-أبيض قال خلال الحملة الانتخابية إنه يؤيد ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وأجزاء واسعة أخرى من الضفة الغربية.

وذكرت أن حزب "إسرائيل بيتنا" كان هو من بادر في السابق، إلى طرح مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

ونقلت في هذا الصدد عن زوهر قوله: "دعونا لنرى هذا التعاون الرائع بين القائمة المشتركة وإسرائيل بيتنا وأزرق-أبيض، سنرى كيف يعمل معاً أولئك الذين يعارضون دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وأعضاء أزرق-أبيض وليبرمان، هل سنراهم يعارضون هذه التشريعات لإرضاء أصدقائهم الجدد من القائمة المشتركة؟".

وأضاف زوهر: "العلاقة بين أزرق-أبيض وليبرمان تقوم على مصلحة وحيدة وهي إيذاء نتنياهو، ومصلحة القائمة المشتركة (العربية) هي إيذاء دولة إسرائيل، عندما نضع هذه القوانين سنرى ما إذا كانوا على استعداد لمواصلة الإضرار بالدولة ومصالحها ومعارضة التشريعات لتبرير الشراكة مع القائمة المشتركة".

يذكر أن مشاريع القوانين تمر عادة بعدة لجان قبل اعتمادها من خلال التصويت بثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست.

وتسلم غانتس الاثنين الماضي، كتاب التكليف لتشكيل الحكومة الجديدة من الرئيس رؤوفين ريفلين.

وأمام غانتس مهلة 28 يوماً يمكن تمديدها بموافقة الرئيس الإسرائيلي لمدة 14 يوماً إضافية، لتشكيل الحكومة قبل تكليف نائب آخر في حال فشله.

وكان 61 نائباً في الكنيست الإسرائيلي بينهم النواب العرب، قد أوصوا الرئيس الإسرائيلي الأحد، بتكليف غانتس تشكيل الحكومة، بعد تفوّقه على نتنياهو الذي حصل على 58 توصية من نواب البرلمان البالغ عددهم 120.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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