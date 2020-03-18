سياسة
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أسعار النفط في أدنى مستوى منذ يناير 2016 مع تصاعد التخوفات بسبب "كورونا"
واصلت أسعار النفط الخام هبوطها عند أدنى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني 2016، مدفوعة بارتفاع وتيرة التخوفات العالمية من تفشي فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية على الأسواق.
أسعار النفط في أدنى مستوى منذ يناير 2016 مع تصاعد التخوفات بسبب "كورونا"
أسعار النفط الخام تواصل هبوطها / AP
18 مارس 2020

واصلت أسعار النفط الخام هبوطها الأربعاء، عند أدنى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني 2016، مدفوعة بارتفاع وتيرة التخوفات العالمية من تفشّي فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية على الأسواق.

يأتي ذلك فيما أعلنت السعودية الثلاثاء، عزمها زيادة صادرات النفط الخام خلال الفترة المقبلة إلى أزيد من 10 ملايين برميل يومياً، مقارنة بمتوسط 7.3 مليون حالياً، ما يهدد بتخمة في المعروض.

وبحلول الساعة (06:54 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار، بنسبة 1.36% أو 40 سنتاً، إلى 28.34 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار بنسبة 2.23% أو 61 سنتاً، إلى 26.72 دولار للبرميل.

وتفشّى الفيروس في أغلب الولايات الأمريكية أكبر اقتصاد عالمي، وسط تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه تحفيز الاقتصاد المحلي بنحو تريليون دولار.

وحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا حتى صباح الأربعاء، 7989 حالة، فيما صعد عدد الإصابات إلى 198.7 ألف، وتماثل 82.77 ألف للشفاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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