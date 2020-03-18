سياسة
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كورونا يجتاح أوروبا بأسرها.. والاتحاد يغلق أبوابه أمام العالم
انتشر فيروس كورونا في الدول الأوروبية كافة بعد تسجيل أولى الإصابات في الجبل الأسود، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي إغلاق حدود دوله أمام غير الأوروبيين لمدة 30 يوماً مع بعض الاستثناءات.
كورونا يجتاح أوروبا بأسرها.. والاتحاد يغلق أبوابه أمام العالم
دول الاتحاد اتخذت العديد من التدابير "للحد من الحركة والسفر وتقليل الضغط على الأنظمة الصحية" / Reuters
18 مارس 2020

سجلت جمهورية الجبل الأسود أول إصابتين بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وبذلك يكون الفيروس قد انتشر في الدول الأوروبية كافة.

وأعلنت الحكومة في الجبل الأسود في بيان الثلاثاء، أن الفيروس رُصد لدى سيدتين، سبق أن سافرتا إلى دول تفشَّى فيها الوباء، وأن حالتهما مستقرة.

وكانت الجبل الأسود الدولة الوحيدة في القارة الأوروبية التي لم يصل إليها الفيروس، قبل الإعلان عن هاتين الإصابتين.

في سياق متصل، أقر قادة دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، حظر السفر إلى دول التكتل لمدة 30 يوماً مع بعض الاستثناءات.

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في بيان، إن قادة دول الاتحاد اتخذوا قراراً بحظر "دخول الأفراد المنتمين إلى دول من خارج التكتل لـ30 يوماً، للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف أن الدول اتخذت العديد من التدابير "للحد من الحركة والسفر وتقليل الضغط على الأنظمة الصحية"، وشدد قائلاً: "ستكون الصحة فوق كل الاعتبارات خلال الأيام المقبلة".

وأعلن القرار للمرة الأولى في مؤتمر صحفي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء، بعد اجتماع عبر نظام الفيديو-كونفرانس (دائرة تلفزيونية مغلقة) مع قادة الدول الأوروبية.

وقالت: "وافقت دول الاتحاد كلها على فرض حظر دخول لمدة شهر، مع بعض الاستثناءات الطفيفة".

وتشمل الاستثناءات السماح بدخول المواطنين الأوروبيين وعائلاتهم، والمقيمين لمدة طويلة داخل دول الاتحاد، والبريطانيين والدبلوماسيين والطواقم الطبية والباحثين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن الدول الأعضاء "مجبرة على الإيفاء بمسؤولياتها بموجب القوانين الدولية"، مضيفاً أن قواعد حظر التنقل لن تكون سارية بالنسبة إلى طالبي اللجوء.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 197 ألفاً في 163 دولة وإقليماً، توفي منهم أكثر 7900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فاعليات عديدة، ومنع التجمعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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