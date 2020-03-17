سياسة
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تركيا.. ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 98 وأول وفاة لشخص يبلغ 89 عاماً
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه مساء الثلاثاء، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 98. وأشار الوزير إلى تسجيل أول حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس، لمواطن تركي يبلغ من العمر 89 عاماً.
تركيا.. ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 98 وأول وفاة لشخص يبلغ 89 عاماً
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه يعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا في تركيا إلى 98 وتسجيل أول حالة وفاة لشخص يبلغ 89 عاماً / AA
17 مارس 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه مساء الثلاثاء، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 98.

ولفت قوجه إلى تسجيل أول حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس، لمواطن تركي يبلغ من العمر 89 عاماً.

وكان قوجه أعلن مساء الاثنين ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 47، بعد تسجيل 29 إصابة جديدة، مشدّداً على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي الوباء، منها حظر السفر مع عشرين دولة حول العالم.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنّفَت منظمة الصحة العالمية تفشِّي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) "جائحة عالمية".

وحتى مساء الثلاثاء أصاب الفيروس أكثر من 194 ألفاً في 163 دولة وإقليماً، توُفّي منهم نحو 7890، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فاعليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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