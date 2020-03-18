أهم الأحداث:

السلطات الصينية توافق على إجراء تجارب سريرية للقاح مطور ضد فيروس كورونا الجديد، وأردوغان يعقد قمة رباعية مع قادة أوروبيين لمناقشة سبل مكافحة "كورونا" والقضايا الإقليمية.

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الصين توافق على إجراء تجارب سريرية للقاح مطور ضد "كورونا"

وافقت السلطات الصينية الثلاثاء، على إجراء تجارب سريرية للقاح مطور ضد فيروس كورونا المستجد. وأوضحت القناة التليفزيونية الرسمية في الصين، أن اللقاح الذي طوّره فريق أبحاث من الأكاديمية الطبية العسكرية، اجتاز اختبارات الأمن والفاعلية والجودة، وأن الاستعدادات الأولية للإنتاج الجماعي بدأت. [الأناضول]

وأشارت القناة إلى أن فريق الأبحاث يقوده المهندس البيولوجي تشين فاي من الأكاديمية العسكرية الصينية. [TRT عربي]

ومن المنتظَر أن تبدأ التجارب السريرية للقاح "في أقرب وقت"، وذلك بعد أن وُوفِق عليها اليوم، وفق المصدر ذاته. [TRT عربي]

أردوغان يعقد قمة رباعية مع قادة أوروبيين حول مكافحة "كورونا" والقضايا الإقليمية

انعقدت الثلاثاء، قمة رباعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. [الأناضول]

وقال أردوغان إن "القمة شكّلَت فرصة لإجراء تقييم شامل لملفات عدة، انطلاقاً من مكافحة فيروس كورونا، إلى الوضع الإنساني في إدلب، وسبل حلّ الأزمة السورية، والمستجدات الأخيرة في ليبيا، مروراً بمسألة طالبي اللجوء، إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي". [TRT عربي]

وكان من المقرَّر سابقاً أن تستضيف إسطنبول القمة الرباعية، لكن انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك، ممَّا دفع الزعماء إلى عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس. [TRT عربي]