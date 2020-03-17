سياسة
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البنك المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 9.75 في المئة
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 100 نقطة أساس، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع من 10.75 إلى 9.75 بالمئة، مشدّداً على ضرورة اتخاذ البنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية خطوات منسقة.
البنك المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 9.75 في المئة
البنك المركزي التركي يعلن خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) / AA
17 مارس 2020

أعلن البنك المركزي التركي الثلاثاء، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع من 10.75 إلى 9.75 بالمئة.

جاء ذلك، في بيان أصدره البنك المركزي عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية فيه، برئاسة محافظ البنك مراد أويصال.

وأضاف البيان أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات النمو العالمية متأثرة بوباء فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ البنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية لخطوات منسقة.

وأشار إلى أن تحقيق انخفاض سريع في معدلات التضخُّم ساهم في ظهور تحسُّن كبير في رصيد الحساب الجاري.

ولفت إلى أنه رغم الانخفاض في قيمة الليرة التركية تماشياً مع التطورات العالمية، فإن الانخفاض في أسعار السلع العالمية خصوصاً النفط والمعادن أثّر بشكل إيجابي في التضخُّم.

وأضاف أن استمرارية انخفاض التضخم تحمل أهمية كبيرة في تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وأكّد البيان ضرورة الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية من أجل التماشي مع الانخفاض المستهدف للتضخُّم.

وشدّد على أن البنك المركزي سيستمر في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وكان البنك المركزي التركي قرر في 19 فبراير/شباط الماضي، خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس، ليصبح 10.75 بالمئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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