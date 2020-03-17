سياسة
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الصين "غاضبة" من ترمب.. وتجارب للقاح مطوَّر ضدّ كورونا قريباً
أعربت الخارجية الصينية عن "سخطها ومعارضتها" لوصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كورونا بأنه "فيروس صيني"، وقالت إن "الأولوية القصوى أن يتعاون المجتمع الدولي في مكافحة الفيروس".
الصين "غاضبة" من ترمب.. وتجارب للقاح مطوَّر ضدّ كورونا قريباً
قال المتحدث باسم الخارجية الصينية ينغ شوانغ إن "بعض السياسيين في الولايات المتحدة ربطوا كورونا بالصين ولطخوا سمعتها" / AFP
17 مارس 2020

وافقت السلطات الصينية الثلاثاء على إجراء تجارب سريرية للقاح مطور ضد فيروس كورونا المستجد، فيما استنكرت الخارجية الصينية وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كورونا بأنه "فيروس صيني".

وأوضحت القناة التليفزيونية الرسمية في الصين، أن اللقاح الذي طوّره فريق أبحاث من الأكاديمية الطبية العسكرية، اجتاز اختبارات الأمن والفاعلية والجودة، وأن الاستعدادات الأولية للإنتاج الجماعي بدأت.

وأشارت القناة إلى أن فريق الأبحاث يقوده المهندس البيولوجي تشين فاي من الأكاديمية العسكرية الصينية.

ومن المنتظَر أن تبدأ التجارب السريرية للقاح "في أقرب وقت"، وذلك بعد أن وُوفِق عليها اليوم، وفق المصدر ذاته.

من جانب آخر أعربت الخارجية الصينية عن "سخطها ومعارضتها" لوصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كورونا بأنه "فيروس صيني".

ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست المحلية عن المتحدث باسم الخارجية ينغ شوانغ، قوله إن "بعض السياسيين في الولايات المتحدة ربط كورونا بالصين ولطّخ سمعتها. الصين تعرب عن سخطها ومعارضتها الشديدين لذلك".

وأضاف: "ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن توجيه أصابع الاتهام نحو الصين. الأولوية القصوى أن يتعاون المجتمع الدولي في مكافحة الفيروس".

والاثنين، قال ترمب في سلسلة تغريدات حول كورونا، إن بلاده ستدعم شركات "لا سيما المتضررة من الفيروس الصيني".

يشار إلى أن كورونا ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وحتى صباح الثلاثاء أصاب الفيروس قرابة 183 ألفاً في 162 دولة وإقليماً، توُفّي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وإلغاء فاعليات عدة ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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