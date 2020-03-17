سياسة
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وزير العدل التركي: عدم التزام الحجر الصحي جرم يعاقب عليه القانون
قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل إن كل فعل يُلحق تهديداً بالصحة العامة في البلاد "يستحق العقاب"، وأضاف أنه "من أجل مصلحة الجميع، ينبغي الالتزام بالتدابير المتخذة من قبل الجهات الرسمية".
وزير العدل التركي: عدم التزام الحجر الصحي جرم يعاقب عليه القانون
عبد الحميد غُل: يجب ألا ينبع هذا الالتزام من الخوف من العقوبات القانونية بل من أجل مستقبل أطفالنا وبلدنا / AA
17 مارس 2020

أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غُل أنّ كل فعل يُلحق تهديداً بالصحة العامة في البلاد "يستحق العقاب".

وكتب غُل في تويتر الثلاثاء: "من أجل مصلحة الجميع، ينبغي التزام التدابير المتخذة من قبل الجهات الرسمية".

وأضاف: "إن الأفعال المخلة بالصحة العامة للشعب كعدم الالتزام بالحجر الصحي تعد جُرماً، من فضلكم الالتزام الكامل وألا ينبع هذا الالتزام من الخوف من العقوبات القانونية بل من أجل مستقبل أطفالنا وبلدنا".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أخضعت في اليومين السابقين آلاف المعتمرين للحجر الصحي، بالإضافة إلى إخضاعها كل المواطنين العائدين من دول ينتشر فيها فيروس كورونا للحجر.

وحسب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، سيصل إلى البلاد حتى مساء الثلاثاء، 3 آلاف و614 مواطناً من 9 دول أوروبية، سيخضع جميعهم للحجر الصحي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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