كلّف الرئيس العراقي برهم صالح الثلاثاء، القيادي في "ائتلاف النصر" عدنان الزرفي، تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال التلفزيون العراقي الرسمي إن الرئيس صالح كلف رسمياً الزرفي تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية المحددة في 30 يوماً من تاريخ التكليف.

ونشر الزرفي على صفحته على فيسبوك، المرسوم الجمهوري لتعيينه الذي جاء "استناداً إلى أحكام البند الخامس من المادة 67".

وجاء في المرسوم أن الزرفي سيتولى "تسمية أعضاء وزارته، وتقديمهم إلى مجلس النواب لنيل الثقة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً".

ويعدّ الزرفي قيادياً في "ائتلاف النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، كذلك فإنه محافظ سابق لمحافظة النجف جنوبي البلاد، حسب وكالة الأناضول.

وكان الزرفي عضواً سابقاً في حزب الدعوة الإسلامي، وكان أيضاً مسؤولاً سابقاً في الإدارات التي تتابعت على العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، الذي أطاح بحكم الرئيس السابق صدام حسين من السلطة، حسب وكالة رويترز.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن بعث الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين، رسالة إلى الكتل السياسية أمهلهم فيها حتى ليل الاثنين/الثلاثاء، لتسمية مرشح متفق عليه لرئاسة الحكومة.

وفشلت المباحثات بين الكتل السياسية قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، التي استغرقت 15 يوماً، من تاريخ تنحي رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، في مهمة تشكيل الحكومة مطلع الشهر الجاري، على إثر فشله في إقناع السُنة والأكراد بدعم تشكيلته وبرنامجه الحكومي.

وأجبرت احتجاجات شعبية غير مسبوقة حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019، ومنذ ذلك الوقت لم يُحسم تشكيل حكومة جديدة جراء خلافات عميقة بين الكتل السياسية، فضلاً عن رفض الحراك الشعبي لأغلب الأسماء المطروحة.

ويُصر المتظاهرون على رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ومحاسبتها، إذ تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.