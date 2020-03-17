سياسة
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شاهد | أول تجربة على البشر للقاح يحمي من فيروس كورونا
بدأت أول تجربة على البشر لإنتاج لقاح يهدف إلى الحماية من فيروس كورونا، وذلك في مدينة سياتل بالولايات المتحدة. ويُعرف اللقاح الخاضع للتجربة باسم "mRNA-1273"، وأنتجته شركة "مودرنا".
شاهد | أول تجربة على البشر للقاح يحمي من فيروس كورونا
أول تجربة على البشر لإنتاج لقاح يهدف إلى الحماية من فيروس كورونا / Reuters
17 مارس 2020

بدأت الاثنين، أول تجربة على البشر لإنتاج لقاح يهدف إلى الحماية من فيروس كورونا، وذلك في مدينة سياتل بالولايات المتحدة.

وتموّل الحكومة الأمريكية التجربة التي بدأت باختبارات على 45 متطوعاً من الشباب الأصحّاء.

وحصل المشاركون في التجربة على جرعات متنوعة من لقاح لا يحتوي على أي جزء من فيروس كورونا المستجد.

ويعتمد اللقاح الذي تجري تجربته، على دفع الخلايا البشرية لإنتاج بروتينات قد تجنّب الإصابة بالفيروس أو تعالجه.

وفي المرحلة الأولى من التجربة، تختبر الجرعة اللازمة لاستنفار الجهاز المناعي لدى الشخص. ويعرف اللقاح الخاضع للتجربة باسم "mRNA-1273"، وأنتجته شركة "مودرنا".

وحتى الاثنين، أصاب كورونا أكثر من 181 ألفاً في 162 دولة وإقليماً، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فاعليات عدة ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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