سياسة
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وزير الخارجية التركي: مستعدون لأسوأ سيناريوهات "كورونا"
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو تخصيص بلاده "عشرات الرحلات للخطوط الجوية التركية بأرخص الأسعار من أجل عودة مواطنينا من أي مكان"، مؤكداً أن بلاده مستعدة "لأسوأ السيناريوهات التي قد تحدث بسبب كورونا".
وزير الخارجية التركي: مستعدون لأسوأ سيناريوهات "كورونا"
جاوش أوغلو: جميع المواطنين الأتراك العائدين من الخارج سوف يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوماً / AA
17 مارس 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء، إن بلاده خصصت "عشرات الرحلات للخطوط الجوية التركية بأرخص الأسعار من أجل عودة مواطنينا من أي مكان".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، للحديث عن الإجراءات التي تتخذها بلاده للتعامل مع التطورات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأكد الوزير التركي أن 3614 مواطناً تركياً سيعودون من 9 دول أوروبية الثلاثاء، وقال إنهم سيخضعون جميعاً للحجر الصحي، مشيراً إلى أن جميع المواطنين الأتراك العائدين من الخارج سوف يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وأضاف جاوش أوغلو أن بلاده مستعدة "لأسوأ السيناريوهات التي قد تحدث بسبب كورونا"، مشيراً إلى أن السلطات تواصل الاستعداد "بشكل كامل".

وقال جاوش أغلو إن موظفي الوزارات التركية المعنية "يعملون على مدار الساعة"، وقد ألغيت أذوناتهم من أجل السيطرة على الفيروس واحتوائه.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن مساء الاثنين، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 47 إصابة في البلاد.

ولفت الوزير التركي إلى أن كل الحالات الـ29 الأخيرة، انتقلت إليها العدوى من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا إما بشكل مباشر أو غير مباشر، وأوضح أن بين هؤلاء المصابين 3 أشخاص ممن عادوا من العمرة.

وحذر من استمرار خطر انتقال العدوى من خارج البلاد، ودعا إلى تطبيق التدابير المتخذة بشكل صارم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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