سياسة
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قلق دولي على مصير المدنيين شمالي غربي سوريا واستعدادات لبدء الكشف عن كورونا
قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في شمالي غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة السورية.
قلق دولي على مصير المدنيين شمالي غربي سوريا واستعدادات لبدء الكشف عن كورونا
منظمة الصحة العالمية قالت إنها ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا شمالي غربي سوريا / Reuters
17 مارس 2020

قال ريك برينان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الاثنين، إن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا شمالي غربي سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة السورية، وأضاف أنه يشعر "بقلق بالغ" من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب منذ فترة طويلة النظام الصحي.

وقال برينان لرويترز: "نأمل أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات".

وأضاف: "نشعر بقلق بالغ، وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة".

وبدأ نظام الأسد اختبارات للكشف عن كورونا في باقي أنحاء البلاد، على الرغم من أنه لم يبلغ منظمة الصحة العالمية بعدُ بأي حالة إصابة، مع تأكُّد وجود إصابات في البلدان المجاورة.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا قرابة 183 ألفاً في 162 دولة وإقليماً، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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