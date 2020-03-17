سياسة
3 دقيقة قراءة
عدد ضحايا كورونا في العالم تجاوز الصين.. و112 إصابة جديدة عربياً
تجاوزت الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم ما سجلته الصين، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما سجلت 9 دول عربية مساء الاثنين، ارتفاعاً جديداً في أعداد المصابين بتسجيل 112 إصابة جديدة.
عدد ضحايا كورونا في العالم تجاوز الصين.. و112 إصابة جديدة عربياً
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ضرورة إخضاع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس للحجر الصحي / AP
17 مارس 2020

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاثنين إن إصابات ووفيات كورونا حول العالم تجاوزت ما سجلته الصين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي افتراضي عقده غيبريسوس في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، حيث تواجد معه فقط المسؤولون في المنظمة، وتلقى أسئلة مرئية ومكتوبة وعبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

وأوضح غيبريسوس أن إصابات كورونا ووفياته حول العالم تجاوزت ما سجلته الصين، في إشارة إلى الارتفاع السريع في أعداد الإصابات بالفيروس الأسبوع الماضي.

ودعا الحكومات إلى إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا، قائلاً: "رسالة بسيطة أتوجه بها إلى كل دول العالم: اختبار، اختبار، اختبار. إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا لكل حالة مشتبه بها".

وأكد ضرورة إخضاع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس للحجر الصحي، وإجراء اختبارات الكشف على الذين احتكوا بهم خلال آخر يومين.

وأضاف: "إنه مرض خطير جداً، وعلى الرغم من أن الدلائل تشير إلى أن الذين تخطوا سن الـ60 في بؤرة الخطر بنسبة أكبر من غيرهم، إلا أن شباباً وأطفالاً توفوا جراء إصابتهم بالفيروس".

من جهة أخرى، سجلت 9 دول عربية مساء الاثنين، ارتفاعاً جديداً في أعداد مصابي فيروس كورونا، حسب إعلانات رسمية من وزارة الصحة في كل قُطْر.

وسجلت مصر حالتي وفاة جديدتين، رفعت العدد إلى 4، مع تسجيل 40 إصابة بالفيروس، رفعت العدد إلى 166، بينهم 26 حالة تماثلت للشفاء.

وفي الأردن، ارتفعت الإصابات إلى 29 بعد تسجيل 17 حالة جديدة، فيما أعلنت السعودية تسجيل 15 إصابة، رفعت العدد إلى 133، تعافى منها 6.

بينما أعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن في تصريحات متلفزة، تسجيل 11 حالة، لترتفع الإصابات إلى 120.

وفي العراق، سُجلت 9 حالات، رفعت الإجمالي إلى 133، بينها 32 تماثلت للشفاء و10 وفيات.

وأعلن المغرب تسجيل 9 إصابات جديدة ليصل العدد إلى 37، فيما رصدت في الجزائر 5 إصابات، رفعت العدد إلى 60 حالة.

وارتفع عدد الإصابات في تونس إلى 24، بعد تسجيل 4 حالات جديدة، وفق تصريحات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ‎.

وسجلت سلطنة عمان إصابتين جديدتين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 3 .

وحتى الاثنين، أصاب كورونا أكثر من 181 ألفاً في 162 دولة وإقليماً، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فاعليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us