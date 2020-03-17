يترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً شاملاً حول مكافحة فيروس كورونا.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون في تغريدة على تويتر: "عقب الاجتماع، سيجري إطلاع الرأي العام حول الخطوات الواجب اتخاذها بالتعاون بين الدولة والشعب".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الكلي في البلاد إلى 47.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر الاثنين، لفت فيها إلى أن كل الحالات الـ29 الأخيرة، انتقلت إليها العدوى من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أن بين هؤلاء المصابين 3 أشخاص ممن عادوا من العمرة.

وحذّر من استمرار خطر انتقال العدوى من خارج البلاد، ودعا إلى تطبيق التدابير المتخذة بشكل صارم.

وحتى الاثنين، أصاب كورونا أكثر من 181 ألفاً في 162 دولة وإقليماً، توفي منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها وتعليق الرحلات الجوية وإلغاء فاعليات عديدة ومنع التجمعات بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.