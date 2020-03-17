قرر الجيش الأمريكي الانسحاب في الأسابيع المقبلة من قاعدة القائم إضافة إلى قاعدتين عسكريتين أخريين له في العراق.

القرار حسب ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية BBC في تقرير خاص، يقضي بالانسحاب من 3 من أصل 8 قواعد لواشنطن في العراق، ويشير إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تقليص حضورها بشكل كبير في البلاد.

وسيقام احتفال هذا الأسبوع في القائم، حيث ستسلم الولايات المتحدة رسمياً التجهيزات للجيش العراقي لمساعدته على ضمان الأمن في المنطقة، وفق BBC.

وعليه سينتهي أي وجود أمريكي على طول الجانب العراقي من الحدود مع سوريا.

يذكر أن قاعدة القائم بنيت على أنقاض أقدم محطة قطار في العراق، بالقرب من بلدة صغيرة تحمل نفس الاسم على طول نهر الفرات.

وكانت القائم هي المكان الأول في العراق الذي يقع في أيدي تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، وآخر منطقة تستعيدها القوات العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وبعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة، سيطرت مليشيات مدعومة من إيران على جانبَي الحدود.

على الرغم من وجود قوات الأمن العراقية أيضاً في محيط القائم، فإنها الآن تحت سيطرة إحدى تلك المليشيات، وهي قوات الحشد الشعبي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية لـBBC إن قرب كتائب حزب الله من القاعدة كان "عاملاً رئيسياً في حساب قرار نقل القوات إلى مكان آخر".

وتخطط الولايات المتحدة أيضاً للانسحاب من مطار قيارة، المعروف باسم "كيو ويست"، وكركوك.

واستخدمت قاعدة القيارة في العملية المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي.

وقد تعرضت القاعدتان لهجمات بالصواريخ في الأشهر الأخيرة. وقتل مقاول أمريكي في هجوم صاروخي على كركوك في 28 ديسمبر/كانون الأول.

وحمّلت الولايات المتحدة كتائب حزب الله المسؤولية، وأعقب ذلك غارات جوية أمريكية ضد مقرات الجماعة في كل من سوريا والعراق، مما أسفر عن مقتل 25 شخصاً.

والأسبوع الماضي، أسفر هجومان على قاعدة التاجي عن مقتل ثلاثة من عناصر التحالف، وإصابة اثنين من أفراد قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة.

وشنت الولايات المتحدة هجوماً انتقامياً على مواقع يقول الأمريكيون إنها مرافق تخزين ذخيرة كتائب حزب الله، إلا أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الجيش العراقي وضابطَي شرطة محليين ومدني واحد.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مركز التحكم في جميع الأنشطة العسكرية في العراق، بياناً يلوم كلا الجانبين ولكنه يدعم تصويت البرلمان العراقي لمطالبة الأمريكيين بالمغادرة.