سياسة
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ترمب يتوقّع نهاية وباء كورونا بأمريكا في أغسطس/آب
توقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نهاية فيروس كورونا في الولايات المتحدة في يوليو/تموز أو أغسطس/آب، داعياً الأمريكيين إلى تفادي أي تجمُّع يضمّ أكثر من عشرة أشخاص، في محاولة لتجنُّب تفشِّي الوباء.
ترمب يتوقّع نهاية وباء كورونا بأمريكا في أغسطس/آب
ترمب يتوقع نهاية الوباء في الولايات المتحدة في أغسطس/آب القادم / Reuters
16 مارس 2020

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأمريكيين الاثنين، إلى تفادي أي تجمُّع يضمّ أكثر من عشرة أشخاص، في محاولة لتجنُّب تفشِّي وباء كورونا المستجد، متوقعاً نهايته في الولايات المتحدة في يوليو/تموز أو أغسطس/آب.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "توصي إدارتي جميع الأمريكيين، بمن فيهم الأصغر سنّاً ومن يتمتعون بصحة جيدة، بتجنُّب التجمعات التي تضمّ أكثر من عشرة أشخاص".

وعن توقعاته بشأن مدى استمرار الوباء قال: "إذا قمنا بعمل جيد (...) يتحدث الناس عن يوليو/تموز أو أغسطس/آب، شيء من هذا القبيل".

يُذكر أنه في وقت سابق الاثنين، اختُبر أول مصل مضاد لفيروس كورونا في أحد مستشفيات مدينة سياتل شمال غربي الولايات المتحدة، وفق مسؤول أمريكي.

وحتى صباح الاثنين أصاب كورونا أكثر من 170 ألف شخص في 157 دولة وإقليماً، توُفّي منهم أكثر من 6500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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