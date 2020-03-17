سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 17 مارس/آذار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 17 مارس/آذار 2020
 تدابير جديدة بأماكن الراحة والترفيه العامة في تركيا / Reuters
17 مارس 2020

أهم الأحداث:

تركيا تعلق السفر مع عشرين دولة، وزيادة متوقعة في إصابات كورونا. وترمب يتوقّع نهاية وباء كورونا بأمريكا في أغسطس/آب المقبل.

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تركيا.. 6 دول جديدة لقائمة الحظر الجوي

أعلنت تركيا تعليق الرحلات الجوية مع ست دول جديدة، منها مصر والسعودية والإمارات وبريطانيا، لمنع انتشار فيروس كورونا، ليصل عدد الدول إلى عشرين. [TRT عربي]

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في مؤتمر صحفي مساء الاثنين في أنقرة، إن بلاده تواصل إجراءاتها لمنع تفشي كورونا، مع المحافظة على سير الحياة اليومية قدر الإمكان. مشيراً إلى أن تعليق الطيران قد وصل إلى عشرين دولة بعد إعلان تعليقه مع ست دول جديدة. [TRT عربي]

وأضاف قوجه أن السلطات وضعت من أتى من مناسك العمرة في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وقرّرَت إغلاق المقاهي والمطاعم وتعليق صلاة الجماعة في المساجد، بسبب فيروس كورونا. [الأناضول]

ترمب يتوقع نهاية كورونا

توقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نهاية فيروس كورونا في الولايات المتحدة في يوليو/تموز أو أغسطس/آب، داعياً الأمريكيين إلى تفادي أي تجمُّع يضمّ أكثر من عشرة أشخاص، في محاولة لتجنُّب تفشِّي الوباء. [TRT عربي]

واختُبر الاثنين، أول مصل مضاد لفيروس كورونا في أحد مستشفيات مدينة سياتل شمال غربي الولايات المتحدة، وفق مسؤول أمريكي. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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