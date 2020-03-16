سياسة
2 دقيقة قراءة
اليمن.. ضبط حاوية إماراتية تحمل معدّات عسكرية بميناء سقطرى
ضبط اليمن حاوية إماراتية تحمل مُعَدّات عسكرية بميناء سقطرى أثناء تفتيش أمن الميناء حاويات قادمة من الإمارات، حسب مسؤول محلي، فيما لم يتسنَّ الحصول على تعقيب من جانب أبو ظبي.
اليمن.. ضبط حاوية إماراتية تحمل معدّات عسكرية بميناء سقطرى
ضبط أمن ميناء سقطرى اليمني حاوية قادمة من الإمارات تحمل مدرعة ومعدات عسكرية / Reuters
16 مارس 2020

ضبط أمن ميناء سقطرى اليمني الاثنين، حاوية قادمة من الإمارات تحمل مدرعة ومعدات عسكرية، حسب مسؤول محلي.

وقال المسؤول مفضّلاً عدم نشر اسمه، إن "قوات الأمن بميناء سقطرى ضبطت في أثناء علمية تفتيش روتيني للحاويات القادمة من الإمارات في سفينة تابعة لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، حاوية بداخلها مدرعة ومعدات عسكرية".

وأشار المسؤول إلى أن تلك الحاوية "كانت تحمل توقيع شركة "برايم للأسماك" الإماراتية، التي يديرها رجل أبو ظبي بسقطرى، الإماراتي خلفان بن مبارك المزروعي".

وفي 27 فبراير/شباط الماضي أعلنت كتيبة عسكرية ثانية في سقطرى، تمردها على الحكومة اليمنية، ودعمها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيّاً، وذلك عقب تمرُّد كتيبة "حرس الشواطئ" مطلع الشهر ذاته.

ويتّهم مسؤولون يمنيون الإمارات بتقديم دعم عسكري ومالي لمليشيات شكّلَتها أبو ظبي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وتشهد سقطرى بين حين وآخر محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفّذها مسلحون مدعومون من الإمارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام إلى "الانتقالي الجنوبي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن المكتب التنفيذي بمحافظة أرخبيل سقطرى رفضه ما سمَّاه "استغلال بعض الجهات العاملة في سقطرى للعمل الإنساني، لخرق النظام والقانون المعمول به والمتعارف عليه دوليّاً".

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكوَّن من 6 جزر، ويحتلّ موقعاً استراتيجيّاً في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي قرب خليج عدن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us