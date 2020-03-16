ضبط أمن ميناء سقطرى اليمني الاثنين، حاوية قادمة من الإمارات تحمل مدرعة ومعدات عسكرية، حسب مسؤول محلي.

وقال المسؤول مفضّلاً عدم نشر اسمه، إن "قوات الأمن بميناء سقطرى ضبطت في أثناء علمية تفتيش روتيني للحاويات القادمة من الإمارات في سفينة تابعة لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، حاوية بداخلها مدرعة ومعدات عسكرية".

وأشار المسؤول إلى أن تلك الحاوية "كانت تحمل توقيع شركة "برايم للأسماك" الإماراتية، التي يديرها رجل أبو ظبي بسقطرى، الإماراتي خلفان بن مبارك المزروعي".

وفي 27 فبراير/شباط الماضي أعلنت كتيبة عسكرية ثانية في سقطرى، تمردها على الحكومة اليمنية، ودعمها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيّاً، وذلك عقب تمرُّد كتيبة "حرس الشواطئ" مطلع الشهر ذاته.

ويتّهم مسؤولون يمنيون الإمارات بتقديم دعم عسكري ومالي لمليشيات شكّلَتها أبو ظبي تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وتشهد سقطرى بين حين وآخر محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفّذها مسلحون مدعومون من الإمارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام إلى "الانتقالي الجنوبي" الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن المكتب التنفيذي بمحافظة أرخبيل سقطرى رفضه ما سمَّاه "استغلال بعض الجهات العاملة في سقطرى للعمل الإنساني، لخرق النظام والقانون المعمول به والمتعارف عليه دوليّاً".

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكوَّن من 6 جزر، ويحتلّ موقعاً استراتيجيّاً في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي قرب خليج عدن.