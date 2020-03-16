سياسة
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تركيا تعلق السفر مع عشرين دولة.. وزيادة متوقعة في إصابات كورونا
أعلن وزير الصحة التركي تعليق السفر مع ست دول جديدة بسبب فيروس كورونا، منها السعودية ومصر والإمارات وبريطانيا، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات تراعي الحفاظ على حياة المواطنين.
تركيا تعلق السفر مع عشرين دولة.. وزيادة متوقعة في إصابات كورونا
فخر الدين قوجه وزير الصحة التركي / AA
16 مارس 2020

أعلنت تركيا تعليق الرحلات الجوية مع ست دول جديدة، منها مصر والسعودية والإمارات وبريطانيا، لمنع انتشار فيروس كورونا، ليصل عدد الدول إلى عشرين.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في مؤتمر صحفي مساء الاثنين في أنقرة، إن بلاده تواصل إجراءاتها لمنع تفشي كورونا، مع المحافظة على سير الحياة اليومية قدر الإمكان. مشيراً إلى أن تعليق الطيران قد وصل إلى عشرين دولة بعد إعلان تعليقه مع ست دول جديدة.

وأشار الوزير إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا 18 حالة، مع زيادة متوقعة سيُعلَن عنها خلال ساعات بعد اكتمال التحليلات الطبية اللازمة، مؤكداً أنه ليس في تركيا وفيات بسبب كورونا حتى اللحظة.

وأضاف قوجه أن السلطات وضعت من أتى من مناسك العمرة في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وقرّرَت إغلاق المقاهي والمطاعم وتعليق صلاة الجماعة في المساجد، بسبب فيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي
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