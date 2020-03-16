أعلنت تركيا تعليق الرحلات الجوية مع ست دول جديدة، منها مصر والسعودية والإمارات وبريطانيا، لمنع انتشار فيروس كورونا، ليصل عدد الدول إلى عشرين.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في مؤتمر صحفي مساء الاثنين في أنقرة، إن بلاده تواصل إجراءاتها لمنع تفشي كورونا، مع المحافظة على سير الحياة اليومية قدر الإمكان. مشيراً إلى أن تعليق الطيران قد وصل إلى عشرين دولة بعد إعلان تعليقه مع ست دول جديدة.

وأشار الوزير إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا 18 حالة، مع زيادة متوقعة سيُعلَن عنها خلال ساعات بعد اكتمال التحليلات الطبية اللازمة، مؤكداً أنه ليس في تركيا وفيات بسبب كورونا حتى اللحظة.

وأضاف قوجه أن السلطات وضعت من أتى من مناسك العمرة في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وقرّرَت إغلاق المقاهي والمطاعم وتعليق صلاة الجماعة في المساجد، بسبب فيروس كورونا.