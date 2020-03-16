قال مسؤول أمريكي إن أول مصل مضاد لفيروس كورونا سيُختبَر الاثنين في أحد مستشفيات مدينة سياتل شمال غربي الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هُويته، أن مؤسسة المعاهد الصحية الوطنية بالولايات المتحدة تموّل التجربة المذكورة، التي ستُجرَى على 45 متطوعاً، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ولفت إلى أن المتطوعين "في حالة صحية جيدة"،مشدداً على أنه لا احتمال لإصابة المتطوعين بكورونا، لأن الجرعة التجريبية لا تحتوي على الفيروس ذاته.

ويتوقع الخبراء أن تستغرق مدة الاعتماد الكامل للمصل المحتمل بين سنة على الأقل حتى 18 شهراً، حسب المصدر ذاته.

وذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعرب عن اهتمامه بشركة ألمانية تعمل على إنتاج مصل آخر مضادّ لكورونا.

وقالت إنّ ترمب عرض أموالاً لاجتذاب شركة "كيورفاك" الألمانية إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية تقدّم عروضاً معاكسة لإقناع الشركة بالبقاء في ألمانيا.

وحتى صباح الاثنين أصاب كورونا أكثر من 170 ألف شخص في 157 دولة وإقليماً، توُفّي منهم أكثر من 6500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.