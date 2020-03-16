تشهَد دول العالم انتشاراً سريعاً لفيروس كورونا المستجد، وتواصل بالتزامن مع ذلك سلسلة من الإجراءات المشدَّدة في إطار مواجهته، من ذلك إغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فاعليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

الصومال وليبيريا تسجّلان أول إصابة

أعلن الصومال الاثنين عن أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من الخارج.

وقالت وزيرة الصحة فوزية حاج أبيكر في تصريح متلفز، إنه من خلال نتائج مخبرية تؤكّد الوزارة تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن صومالي من بين أربعة وُضعوا قيد الحجر الصحي في المطار.

كذلك أعلنت ليبيريا تسجيل أول إصابة بالفيروس لمسؤول إثر عودته من سويسرا.

وفي لبنان قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، نقلاً عن وزارة الصحة، إن عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا بلغ حتى اليوم 109.

وفي قطر أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 439، موضحةً أن "معظم الحالات الجديدة المسجلة ترتبط بالعمالة الوافدة التي كانت تحت الحجر الصحي".

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن تقريراً عُرض على رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، يفيد بإمكانية وصول عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد، إلى ما بين 300 و500 ألف، في حال عدم اتخاذ تدابير حازمة.

في السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد مصابي فيروس كورونا ما زال 255 شخصاً، لا 344، كما قالت في بيان سابق.

وتجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا، البلد الأكثر تضرُّراً في أوروبا، ألفي حالة مع تسجيل 349 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أعلنته السلطات مساء الاثنين.

وفي الفلبين ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 128، في حين بلغ عدد الوفيات بكورونا 12.

حجر صحي

مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس أعلنت الفلبين فرض حجر صحي على نحو 57 مليون شخص، في جزيرة ليزون التي تضم العاصمة مانيلا، خشية تفشي فيروس كورونا.

وفي الأردن أعلنت وزارة الأوقاف بدء تجهيز المراكز الإسلامية في المملكة، لاستخدامها للعزل الطبي من فيروس كورونا، إذا تَطلَّب الأمر.

كما بين وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة استعداد مستشفى "المقاصد الخيرية" بعمان، التابع لصندوق الزكاة، لتقديم أي خدمات طبية في هذا السياق.

حدود مغلقة ورحلات جوية معلَّقة

حظر الاتحاد الأوروبي جميع الرحلات "غير الضرورية" القادمة إلى دوله، حسب بيان.

وقررت المجر منع دخول الأجانب إلى البلاد باستثناء مواطنيها، للحيلولة دون تفشِّي الفيروس.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في كلمة بالمجلس الوطني، إنه سيُسمَح فقط للمواطنين المجريين القادمين من الخارج بدخول البلاد.

وأعلنت وزارة الطيران والنقل الجوي الصومالي، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من وإلى الصومال لمدة 15 يوماً، كإجراء احترازي.

كذلك أغلقت تونس حدودها البرية مع ليبيا للوقاية، وفق تصريحات لوزير النقل.

وفرضت 4 محافظات عراقية بعد العاصمة بغداد حظر التجوال بسبب كورونا.

إغلاق المساجد ومنع الصلوات الجماعية

أعلنت تركيا وقف صلوات الجماعة في مساجد البلاد حتى إشعار آخر، لتجنُّب انتشار فيروس كورونا الجديد، مؤكّدةً أن المساجد ستكون مفتوحة أمام الراغبين في الصلاة منفردين.

وأفتى المجلس العلمي الأعلى في المغرب وفق بيان، بضرورة إغلاق أبواب المساجد، تحسُّباً لانتشار كورونا، ابتداءً من الاثنين.

وأعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا، عزمها وقف إقامة صلوات الجمعة والجماعة في المساجد كإجراء احترازي.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، أعلى سلطة أمنية في البلاد، الاثنين، حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا، علماً أن السودان لم يسجّل حتى الآن سوى وفاة واحدة بالوباء.

علاج الكورونا.. تَنافُس وتَسابُق

اختُبر أول مصل مضادّ لفيروس كورونا الاثنين، في أحد مستشفيات مدينة سياتل، شمال غربي الولايات المتحدة، وفق مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هُويته.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن مؤسسة المعاهد الصحية الوطنية بالولايات المتحدة تموّل التجربة المذكورة، التي ستُجرَى على 45 متطوعاً، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

إجراءات وقائية

نظّمت الشرطة الفلسطينية حملة تعقيم وتطهير لعدد من السفارات الأجنبية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة لمواجهة فيروس كورونا.

وشملت الحملة سفارات كل من الأردن والمغرب وتونس وألمانيا وهولندا وجنوب إفريقيا وكندا والهند والصين.

وأعلن صندوق النقد الدولي استعداده لتفعيل القدرة على منح تريليون دولار من الخزينة، لإقراض ومساعدة الدول الأعضاء في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت المدير العامّ لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريح صحفي، أن البنك تَلقَّى طلبات من عدة دول لتمويل برامجها، مشيرة إلى أنه مع انتشار الوباء تزداد الحاجة إلى حافز مالي عالمي منسق ومتزامن.

وحتى عصر الاثنين أصاب كورونا أكثر من 173 ألفاً في 158 دولة وإقليماً، توُفّي منهم أكثر من 6 آلاف و 664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.