سياسة
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لأول مرة.. السودان يسمح بتحليق طائرات متجهة إلى إسرائيل في أجوائه
قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن السلطات السودانية سمحت لأول مرة لطائرات متوجهة إلى تل أبيب بالتحليق في أجواء البلاد. يأتي ذلك بعد لقاء جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ورئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الشهر الماضي.
لأول مرة.. السودان يسمح بتحليق طائرات متجهة إلى إسرائيل في أجوائه
السودان سمحت لشركة "لاتام" التي تدير رحلات بين أمريكا اللاتينية وإسرائيل بالتحليق فوق أجوائها خلال توجهها إلى تل أبيب / Reuters
16 مارس 2020

بعد سنوات من توتر العلاقات بين السودان وإسرائيل وانقطاع العلاقات على اختلاف أشكالها بين البلدين، سمحت السلطات السودانية لخطوط "لاتام" الجوية التي تدير رحلات مباشرة بين أمريكا اللاتينية وإسرائيل بالتحليق في أجوائها خلال رحلاتها المتوجهة إلى إسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوتالإسرائيلية إن الرحلة الجوية الأولى التي ستحلق فوق السودان ستكون الثلاثاء القادم، مشيرة إلى أن المسار الجديد الذي ستتخذه طائراتBoeing 787 Dreamliner للشركة اللاتينية سيخفض ساعتين من الفترة التي تستغرقها الرحلة من أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل، إذ ستصبح 12 ساعة بدلاً من 14.

وستحلق طائرات "لاتام" بموجب المسار الجديد، فوق الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان ومصر، في طريقها لإسرائيل.

وتُشغّل الشركة اللاتينية ثلاث رحلات أسبوعية إلى إسرائيل من عاصمة تشيلي، وتأخذ الطائرة في طريقها استراحة للتزود بالوقود ونقل مزيد من الركاب في ساو بالولو بالبرازيل ومن هناك تنطلق مباشرة إلى تل أبيب.

وكانت الصحيفة كشفت الشهر الماضي أن طائرة إسرائيلية قامت برحلة مباشرة من مدينة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إسرائيل أثناء تحليقها فوق الأجواء السودانية.

وجاءت هذه التسهيلات بعد اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا مع رئيس المجلس الانتقالي للسودان عبد الفتاح البرهان قبل نحو شهر، إذ أعلن الأخير أن بلاده ستسمح للطائرات المتوجهة إلى إسرائيل التي تأتي منها التحليق فوق الأجواء السودانية، باستثناء شركة "ال عال" الإسرائيلية.

وبعد الاجتماع، أكد نتنياهو "تحليق أول طائرة إسرائيلية فوق الأجواء السودانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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