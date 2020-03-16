سياسة
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الغارديان: إصابات فيروس كورونا بمصر قد تتجاوز 19 ألفاً
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية نقلاً عن دراسة كندية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد يتجاوز 19 ألفاً. وكانت مصر أعلنت عن إصابة 126 شخصاً فقط، في وقت أعلنت فيه دول عدة إصابة عائدين من مصر بالفيروس.
الغارديان: إصابات فيروس كورونا بمصر قد تتجاوز 19 ألفاً
دراسة كندية: يرجح إصابة نحو 19 ألفاً بكورونا في مصر / Reuters
16 مارس 2020

ذكرت صحيفة "الغارديان البريطانية" أنه من المرجح أن تتصدر جمهورية مصر العربية قائمة الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يبدو أكثر بكثير مما أعلنت عنه السلطات بشكل رسمية، وذلك وفقاً لأبحاث وأخصائيين كنديين.

وفي آخر إحصائية، أعلنت مصر الأحد، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 126، بينهم 26 حالة شُفيت وحالتا وفاة.

وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مجلس الوزراء تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بشكل موقت، على خلفية تفشّي فيروس كورونا المستجد، حسب بيان لرئاسة الجمهورية السبت.

وقال المتحدث باسم الرئاسة بسّام راضي في البيان، إن السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لـ"يوجّه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم غد الأحد".

وأوضح البيان أن القرار يأتي في "إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".

وعلى الرغم من إعلان مصر عن تسجيل 126 حالة إصابة فقط بفيروس كورونا، فإن تقريراًلصحيفة الغارديان ينقل عن دراسة كندية أجراها مختصون في الأوبئة والأمراض المعدية في جامعة تورنتو يشير إلى أن معدل الإصابة في الجمهورية يفوق الأعداد الرسمية.

وتشير الدراسة الكندية إلى أن السياح الأجانب الذين زاروا مصر، أمضوا أوقاتهم في زيارة مدينة الأقصر جنوبي البلاد، وقد صنف ما لا يقل عن 97 أجنبياً بأنهم مرضى بكورونا بعد عودتهم من مصر.

وتقول الصحيفة إن الدراسة ترجّح أن أعداد المصابين في مصر تجاوز حاجز 19 ألف حالة، وذلك اعتماداً على تحليل الرحلات الجوية وأعداد السياح والمسافرين الذين غادروا مصر، واكتشف أنهم يحملون المرض.

وخلال الأسبوع الأخير أعلنت دول عدة تسجيل إصابات في صفوف مواطنين زاروا مصر مؤخراً بفيروس كورونا، ومن ضمنها الولايات المتحدة، وكذلك لبنان التي أعلنت وفاة مواطن عائد من مصر جراء إصابته بالفيروس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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