ارتفعت أعداد مصابي فيروس كورونا، مساء الأحد، في قطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن وتونس، حسب إعلانات رسمية.

في قطر، قالت وزارة الصحة في بيان، إن هناك "64 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 401".

فيما قالت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان، إنه تم رصد 12 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الحالات التي شُخِّصت 98 حالة.

فيما أعلنت وزارة صحة سلطنة عمان، في بيان، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس أيضاً، لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وتخضع للعزل المنزلي.

وأضافت: "يرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 22 حالة، 18 منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيطاليا ويجري التقصي الوبائي عن حالتين".

كما أعلن الأردن، الأحد، 4 إصابات جديدة، ليرتفع عدد الحالات إلى 10، عقب حالة وحيدة أُعلِن عن شفائها.

جاء ذلك وفق تصريحات متلفزة لوزير الصحة الأردني سعد جابر، والذي أعلن أيضاً هروب مصاب أردني قبل إدخاله إلى العزل الصحي‎.

وأعلن الأردن في وقت سابق الأحد، تسجيل 6 حالات جديدة للفيروس، لـ 4 سياح فرنسيين ومواطنَين اثنين.

وفي تونس، أعلنت نصاف بن علية مديرة مركز الأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة، ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 20، بعد تسجيل إصابتين جديدتين.

وأوضحت بن علية في مؤتمر صحفي، أن الحالتين قادمتان من فرنسا، إحداهما في ولاية القيروان والثانية في العاصمة تونس.

وفي أوروبا توفي 2291 شخصاً، معظمهم في إيطاليا البلد الأكثر تضرراً بعد الصين.

وأعلنت السلطات الإيطالية ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 1809 إثر تسجيل 368 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

والأحد، ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا، إلى 59، بعد وفاة 10 حالات جديدة.

وتصدرت العاصمة واشنطن، المقاطعات، التي شهدت أكبر عدد من الوفيات، فيما وصلت حالات الإصابة فيها إلى 607.

وحتى الأحد، أصاب فيروس كورونا ما يزيد عن 162 ألفا في 156 دولة وإقليماً، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.‎