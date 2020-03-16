سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 مارس/آذار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 16 مارس/آذار 2020
تركيا توضح رسمياً أعداد المعتمرين الخاضعين للحجر الصحي بسبب كورونا / Reuters
16 مارس 2020

أهم الأحداث:

تركيا توضح رسمياً أعداد المعتمرين الخاضعين للحجر الصحي بسبب كورونا، ووزارة الدفاع التركية تقول إن قوات برية روسية-تركية شاركت في الدورية المشتركة التي سُيّرَت اليوم على طريق M4 في محافظة إدلب السورية.

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تركيا.. توضيح رسمي بشأن أعداد المعتمرين الخاضعين للحجر الصحي بسبب كورونا

    أصدرت وزارة الشباب والرياضة التركية بياناً توضيحياً على لسان وزيرها محمد محرم قصاب أوغلو، حول أعداد المعتمرين الخاضعين للحجر الصحي على إثر عودتهم من السعودية، وأكدت الوزارة في بيانها، أن الوزير قصد بالرقم 10 آلاف، في تصريحه الأحد، الطاقة الاستيعابية للمساكن الطلابية في ولايتي أنقرة وقونية، التي خُصصت للحجر الصحي على المعتمرين العائدين، ولم يقصد عدد المعتمرين الخاضعين للحجر الصحي. [TRT عربي].

    وأشارت إلى أن قصاب أوغلو أعرب في تصريحه عن قدرة المساكن الطلابية على استقبال 10 آلاف شخص، وهو ما أثار اللبس بشأن العدد الفعلي للمعتمرين الخاضعين للحجر، كما أكدت رئاسة الشؤون الدينية التركية الأحد، أن وقف زيارات العمرة سارٍ منذ 27 فبراير/شباط الماضي، في إطار تدابير وقائية من فيروس كورونا، وقالت في بيان، إنها اتخذت كذلك العديد من التدابير تجنباً لإصابة المعتمرين الأتراك بالفيروس. [الأناضول]

    تسيير أول دورية تركية-روسية على طريق M4 بإدلب السورية

      أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، تسيير أول دورية برية مشتركة مع روسيا على طريق M4 في محافظة إدلب السورية، وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن قوات برية من الطرفين شاركت في الدورية المشتركة ورافقتها طائرات. [وزارة الدفاع التركية]

      وفي 5 مارس/آذار أعلن الرئيسان أردوغان وبوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتباراً من السادس من الشهر نفسه، كما صدر بيان مشترك عن البلدين تَضمَّن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كلم شمالي الطريق الدولي M4 و6 كلم جنوبيه. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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