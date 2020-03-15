سياسة
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عشرات المضربين في سجون تابعة لقوات مدعومة إماراتياً في عدن
أعلنت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، الأحد، أن عشرات المعتقلين، بسجون تابعة لقوات مدعومة إماراتياً، بدؤوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم.
عشرات المضربين في سجون تابعة لقوات مدعومة إماراتياً في عدن
أعلنت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، الأحد، أن عشرات المعتقلين، بسجون تابعة لقوات مدعومة إماراتياً أضربوا عن الطعام / AP
15 مارس 2020

أعلنت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، الأحد، أن عشرات المعتقلين، بسجون تابعة لقوات مدعومة إماراتيّاً، بدؤوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم.

وقالت الرابطة، في بيان، إنها "نفذت وقفة احتجاجية أمام مقر التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية، بمدينة عدن، ضد قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، التي تحتجز أبناءها".

وكشفت الرابطة أن المعتقلين، ويقدرون بالعشرات، بدؤوا إضراباً الخميس، ويطالبون بـ "إنصافهم والإفراج عنهم، لاسيما وهم قيد الاعتقال منذ 3 أعوام، ولا تنفذ قرارات النيابة بشأنهم".

وحسب تقارير، فإن النيابة في عدن تابعة للحكومة الشرعية، لكن بسبب سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على الوضع هناك، يصعب تنفيذ مثل هذه القرارات‎، في ظل النزاع بين الطرفين.

وأكدت الرابطة أن "الإضراب عن الطعام سيكون مفتوحاً، إضراب أبنائنا عن الطعام، سيستمر حتى يطلَق سراح من صدر بحقهم أمر الإفراج والنظر إلى ملفات بقية المعتقلين وإنصافهم"، وفق البيان.

ورعت السعودية، التي تقود قوات التحالف، اتفاقاً بين طرفي النزاع في عدن (الحكومة والمجلس الانتقالي)، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تضمن عودة الحكومة وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ وسط اتهامات متبادلة.

وشهدت عدن مطلع أغسطس/آب 2019، قتالاً عنيفاً بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيّاً، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي في صنعاء، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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