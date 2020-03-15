أوصى حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، الرئيس رؤوفين ريفلين، بإسناد مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، لرئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس، الذي يكون بذلك قد حصل على توصية 61 عضواً، من أصل 120 هم أعضاء البرلمان.

جاء ذلك وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي، والموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، وموقع "والا" الإخباري.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أصبح لدى غانتس 61 توصية، ما يعني أن الرئيس سيكلفه هو، لا رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بمهمة تشكيل الحكومة.

وحظي غانتس بتوصية حزبه "أزرق- أبيض"، (33 مقعداً)، والقائمة المشتركة (15 مقعداً)، وتحالف "غيشر- العمل- ميرتس"، باستثناء النائبة أورلي ليفي أبوكسيس (أي 6 مقاعد)، فضلاً عن حزب ليبرمان (7 مقاعد).

وبدأت المشاورات النيابية صباح الأحد، في منزل ريفلين بالقدس، على أن تستغرق يوماً واحداً، وتجرى بشكل مقلص للحد من تفشي فيروس كورونا.

ولم يتمكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قائد معسكر اليمين أو غانتس قائد معسكر يسار الوسط، من الحصول على أغلبية 61 مقعداً، اللازمة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الثالثة في غضون عام، التي جرت في الثاني من الشهر الجاري.