سياسة
2 دقيقة قراءة
بدلاً من نتنياهو.. ليبرمان يوصي بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة
أوصى حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، الرئيس رؤوفين ريفلين، بإسناد مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، لرئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس بعد حصوله على 61 توصية ما يعني تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة بدلاً من نتنياهو.
بدلاً من نتنياهو.. ليبرمان يوصي بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة
رئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس يحصل على أغلبية مؤيدة لتشكيل الحكومة / AP
15 مارس 2020

أوصى حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، الرئيس رؤوفين ريفلين، بإسناد مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، لرئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس، الذي يكون بذلك قد حصل على توصية 61 عضواً، من أصل 120 هم أعضاء البرلمان.

جاء ذلك وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي، والموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، وموقع "والا" الإخباري.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أصبح لدى غانتس 61 توصية، ما يعني أن الرئيس سيكلفه هو، لا رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بمهمة تشكيل الحكومة.

وحظي غانتس بتوصية حزبه "أزرق- أبيض"، (33 مقعداً)، والقائمة المشتركة (15 مقعداً)، وتحالف "غيشر- العمل- ميرتس"، باستثناء النائبة أورلي ليفي أبوكسيس (أي 6 مقاعد)، فضلاً عن حزب ليبرمان (7 مقاعد).

وبدأت المشاورات النيابية صباح الأحد، في منزل ريفلين بالقدس، على أن تستغرق يوماً واحداً، وتجرى بشكل مقلص للحد من تفشي فيروس كورونا.

ولم يتمكن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قائد معسكر اليمين أو غانتس قائد معسكر يسار الوسط، من الحصول على أغلبية 61 مقعداً، اللازمة لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الثالثة في غضون عام، التي جرت في الثاني من الشهر الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us