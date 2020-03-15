في ظلّ تزايد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وتزايد أعداد الوفيات الناجمة عنه، توسّع الدول فرض القرارات لمكافحته، من ذلك إغلاق وعزل ذاتي وحظر دخول طال أماكن دينية ورياضية وأكاديمية وسياسية، في الوقت الذي يحثّ فيه خبراء الطب الناس على التزام "التباعد الاجتماعي" للحَدّ من انتشار الفيروس.

لمنع انتشار كورونا.. إغلاق المُصليات المسقوفة في الأقصى

قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس الأحد، إغلاق المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى، واقتصار أداء الصلاة على الساحات المفتوحة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في بيان، إن "دائرة الأوقاف الإسلامية قرّرَت إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد كإجراء وقائي لمنع انتشار كورونا".

وأضاف: "ستقام جميع الصلوات في ساحات المسجد الأقصى المبارك (المفتوحة)، وجميع الأبواب ستبقى مفتوحة أمام المصلين".

رغم كورونا.. آلاف يُحيُون الذكرى السنوية الأولى لـ"مجزرة المسجدين"

شهدت مدينة كرايستشيرتش النيوزيلندية الأحد، مراسم تأبين ضخمة شارك فيها آلاف في الذكرى السنوية الأولى لـ"مجزرة المسجدين" التي راح ضحيتها 51 شخصاً.

ورغم إلغاء مراسم التأبين الرسمية التي كان من المفترض إقامتها في ملعب "هورن كاسل أرينا" ضمن التدابير المتخذة للحَدّ من انتشار فيروس كورونا، تدفق آلاف إلى مسجدي "النور" و"لينوود"، اللذين كانا مسرحاً للمجزرة المروّعة، حيث وضعوا الزهور وأقاموا الصلوات على أرواح الضحايا.

دول عربية.. إصابات متزايدة وتدابير مشدَّدة

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الكويت والجزائر والأردن، وفق إعلانات رسمية، لتصل إلى 112 في الكويت، و45 في الجزائر، و7 في الأردن.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 103 حالات دون وفيات، فيما بلغ عدد الإصابات في الإمارات 85 دون وفيات كذلك.

وأعلن كل من السعودية والإمارات حالة الطوارئ الاقتصادية لمواجهة تبعات الفيروس المستجد على أراضيهما، الذي أثّر في معنويات الأسواق العالمية كافَّة.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) السبت، إنها خصصت برنامجاً بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) يستهدف دعم القطاع الخاص في إطار مكافحة الفيروس.

في حين قال مصرف الإمارات المركزي إنه وضع خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.

تركيا.. أكثر من 10 آلاف معتمر تركي يخضعون للحجر الصحي

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مساء السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن بعد أسبوع من عودته من العمرة، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس المستجد إلى 6.

وفي تغريدة على تويتر أكّد الوزير "ضرورة التزام المعتمرين الأتراك توجيهات وزارة الصحة، القاضية بضرورة بقاء العائدين من العمرة في منازلهم لمدة 14 يوماً".

ويخضع أكثر من 10 آلاف معتمر تركي للحجر الصحي تحسُّباً من وباء كورونا.

الصين.. تهديد من خارج الحدود

ارتفعت وفيات كورونا في الصين إلى 3 آلاف و199 الأحد، إثر تسجيل 10 وفيات جديدة في مدينة ووهان وفق بيان للجنة الصحة الوطنية الصينية.

وأشار البيان إلى تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير، 4 منها في ووهان حيث ظهر أول مرة، ومن الحالات الجديدة 16 قدموا من الخارج.

ويبدو أن الصين، التي بدأ التفشي فيها أولاً في ديسمبر/كانون الأول، تواجه الآن تهديداً أكبر يتمثل في حالات الإصابة الجديدة القادمة من خارج حدودها، فيما تواصل البلاد إبطاء انتشار الفيروس في الداخل. وأعلن أكثر من 100 دولة رصد حالات إصابة بالمرض.

و شدّدَت الصين الأحد عمليات فحص الوافدين من الخارج إلى مطار بكين، بعدما تَخطَّى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من خارج البلاد عدد حالات انتقال العدوى محلّيّاً لليوم الثاني على التوالي.

إيران.. تزايد الوفيات وتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

أعلنت السلطات الإيرانية تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية إلى 11 سبتمبر/أيلول، عوضاً عن 17 أبريل/نيسان، في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وتُعَدّ إيران من البلدان الأكثر انتشارا لكورونا بعد الصين وإيطاليا، وصرّح مسؤول إيراني على تويتر بأن وفيات إيران من فيروس كورونا وصلت إلى 724 حالة.

الولايات المتحدة الأمريكية.. تعليق الرحلات الجوية

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها علّقت الرحلات الجوية مع بريطانيا وأيرلندا، ليشمل بذلك الدول الأوروبية كافة، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، إن تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا وأيرلندا سيدخل حيز التنفيذ ليلة الاثنين-الثلاثاء.

وفي السياق نفسه تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 2700، فيما بلغت الوفيات 58 حتى مساء السبت.

كذلك أُغلِقَت المدارس الابتدائية والثانوية في 16 ولاية، مما ترك العائلات ذات الدخل المحدود التي يستفيد أبناؤها من وجبتي الإفطار والغداء في إطار "برنامج الدعم الغذائي"، في وضع صعب.

وفتح هذا جدلاً في البلاد حول كيفية توصيل الوجبات إلى منازل التلاميذ، بعدما كانت تصل إلى المدارس قبل إغلاقها.

كورونا يؤجّل محاكمة نتنياهو بتهم فساد

قال وزير العدل الإسرائيلي أمير أوحانا، إن العمل في المحاكم سيُعلَّق كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.

الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتهم فساد، التي كان مقرَّراً أن تنطلق الثلاثاء، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية الثلاثاء الماضي، طلب نتنياهو تأجيل محاكمته.

وقال أوحانا في بيان، إن "القرار يتماشى مع التوصيات الصادرة عن الطواقم المهنية في وزارة الصحة للحد من انتشار كورونا، وكذلك بالتنسيق مع إدارة المحاكم في البلاد، والمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، سلم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، المحكمة المركزية بالقدس الشرقية لائحة اتهام ضدّ نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.

أوروبا.. عزل ذاتي وتوسُّع نطاق الحظر

انضمّت فرنسا وإسبانيا إلى إيطاليا في فرض إجراءات لتقييد حركة عشرات الملايين، وأمرت أستراليا جميع الأجانب القادمين إلى البلاد بالتزام العزل الذاتي، فيما وسّعَت الأرجنتين والسلفادور نطاق حظر على دخول أراضيهما في إطار المساعي العالمية لاحتواء وباء كورونا.

ودفع إقبال المستهلكين على الشراء بدافع الذعر في أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، القيادات للدعوة إلى التزام الهدوء إزاء انتشار الفيروس.

يُذكر أنه في 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعاً من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد أصاب كورونا نحو 158 ألف شخص في 153 دولة وإقليماً، توُفّي منهم قرابة 5850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فاعليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.