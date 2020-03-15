سياسة
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تسيير أول دورية تركية-روسية على طريق M4 بإدلب السورية
أوضحت وزارة الدفاع التركية أن قوات برية روسية-تركية شاركت في الدورية المشتركة التي سُيّرَت اليوم على طريق M4 في محافظة إدلب السورية، ورافقتها طائرات.
تسيير أول دورية تركية-روسية على طريق M4 بإدلب السورية
"الدفاع" التركية:  قوات برية من الطرفين شاركت في الدورية المشتركة ورافقتها طائرات / AA
15 مارس 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، تسيير أول دورية برية مشتركة مع روسيا على طريق M4 في محافظة إدلب السورية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر، أن قوات برية من الطرفين شاركت في الدورية المشتركة، ورافقتها طائرات.

وأضافت أن الدورية المشتركة تأتي في إطار اتفاق موسكو الذي أبرم في الخامس من مارس الجاري، بين زعيمَي البلدين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.

وفي 5 مارس/آذار أعلن الرئيسان أردوغان وبوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتباراً من السادس من الشهر نفسه.

كما صدر بيان مشترك عن البلدين تَضمَّن الاتفاق على إنشاء ممر آمن على عمق 6 كلم شمالي الطريق الدولي M4 و6 كلم جنوبيه.

واتُّفق أيضاً على إطلاق دوريات تركية وروسية على امتداد طريق M4 (طريق دولي يربط محافظتي حلب واللاذقية) بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الردّ على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديّاً تركيا يوم 27 فبراير/شباط الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد.

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية درع الربيع ضدّ قوات النظام السوري في إدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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